Fran Rivera hace alarde de su antipatía con la prensa y no desvela si ha hablado con su hermano Kiko

MADRID, 11 (CHANCE)

Kiko Rivera ha sido protagonista en la crónica social de estas últimas semanas tras sufrir un ictus que le hacía estar ingresado varios días en un hospital de Sevilla. Su mujer, Irene Rosales, no se separaba ni un solo momento de él y todas las miradas -por aquel entonces- estaban puestas en su hermana, Isa Pantoja y su madre, que a pesar de no tener relación con él, han estado muy preocupadas por su estado de salud.

A pesar de que todo el mundo esperaba una exclusiva por parte de Kiko hablando de cómo se encontraba tras superar con creces este ictus, el dj rompía su silencio a través de sus redes sociales y aseguraba que había preferido mantenerse en un segundo plano para no ser objeto de los medios de comunicación.

Tranquilo y alejado del foco mediático, Kiko sigue recuperándose en su hogar, pero sigue siendo un misterio saber qué miembros de su familia se han preocupado por él durante estos días. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Fran Rivera y nos ha 'toreado' cuando le hemos preguntado si se ha puesto en contacto con su hermano tras sufrir el ictus.

El hermano de Cayetano Rivera ha respondido hasta en dos ocasiones "no tengo nada que decir" y, con las mismas, ha seguido haciendo caso omiso a las preguntas de la prensa. Recordemos que entre ambos no hay relación desde que el torero hablase mal de Isabel Pantoja y el dj le contestase vía entrevista... por lo que todo parece indicar que entre ellos no ha vuelto a ver comunicación en los últimos meses.