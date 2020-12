Fran Rivera nos remite a su abogado tras el traslado de las cosas de Paquirri de Cantora a Sevilla

MADRID, 7 (CHANCE)

Tras la sorprendente respuesta al segundo requerimiento notarial presentado a Isabel Pantoja por parte de Francisco y Cayetano Rivera - alegando que la fotocopia del documento privado donde ella misma firmaba que los objetos personales de Paquirri eran para sus hijos era de escasa calidad - y negándose, de este modo, a entregar los enseres del malogrado torero a sus hijos, el abogado de éstos, Joaquín Moeckel, ha advertido a la artista que de no devolver las cosas a sus legítimos dueños, tomarán medidas legales en el mes de enero.

Una denuncia civil contra Isabel Pantoja que Francisco y Cayetano han intentado evitar llegando a algún tipo de acuerdo privado para recuperar las cosas de su padre pero que no ha tenido respuesta por parte de la sevillana. Es más, según se ha conocido en los últimos días, los objetos de Paquirri habrían abandonado Cantora en un camión y se encontarían en Sevilla, a buen recaudo por parte de la tonadillera.

Una sorprendente información por la que hemos podido preguntar a Fran durante un paseo mañanero por los alrededores de su domicilio. Muy cauto, el primogénito de Carmina Ordóñez prefiere no pronunciarse y afirma que "los temas legales los debéis hablar con mi abogado, yo no soy abogado". "No tengo nada que decirte", confiesa cuando le preguntamos qué le parece que los objetos que reclaman él y Cayetano ya no estén en Cantora, sino que Pantoja los haya llevado a Sevilla.

Muy discreto, Francisco se va por las ramas agradeciendo a la prensa que "me hayas acompañado en mi paseito" para no hablar de la decisión de Kiko de declarar en contra de su propia madre si finalmente sus hermanos la denuncian por no devolverles los enseres que él mismo descubrió este verano en Cantora.