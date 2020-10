Francia ejecuta una orden de expulsión del expreso de ETA Igor Uriarte

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Policía francesa ha ejecutado una orden de expulsión del expreso de ETA Igor Uriarte en virtud a una sentencia judicial por la que anoche fue localizado en la localidad vasco francesa de Urruña, en la región de Nueva Aquitania, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Uriarte fue detenido en mayo de 2013 en Francia en una operación que permitió la desarticulación del núcleo esencial del aparato logístico de la banda en aquel entones y que se saldó con seis arrestos, entre ellos Ekhiñe Eizaguirre y Kepa Arkauz.

Estos dos últimos fueron arrestados este lunes por la Guardia Civil, junto a Imanol Jaio, por su relación con un zulo de explosivos de la banda terrorista ETA que fue localizado en junio de 2019 en el municipio de Arraia-Maeztu, en el concejo de Atauri (Álava).

Según las citadas fuentes, la expulsión de Uriarte no guarda ninguna relación con la operación ordenada por la Audiencia Nacional en torno a este zulo de 2019. El expreso de ETA no tiene causas pendientes en España y lo que hacen las autoridades francesas es tramitar la pena accesoria de no pisar suelo galo.

Uriarte fue condenado en Francia a seis años de prisión y puesto en libertad en 2018. Miembro de 'Ekin', fue considerado uno de los 'guardianes' de la ortodoxia etarra.

Fue detenido en 2011 en Bayona (Francia), junto a Aiala Zaldibar de Alvarado, relacionada con Segi. No obstante, se fugó aprovechando su situación de libertad provisional que decretaron las autoridades francesas horas después de su arresto.

En concreto, quedó en libertad con control judicial a la espera de que el tribunal de Apelación de Pau decidiese la Orden Europea de Detención por la que fue arrestado. No obstante, el presunto etarra no se presentó a la vista y se dictaminó una orden de arresto contra él.