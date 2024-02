Francia propone una unión voluntaria de mercados ante la incapacidad de avanzar a 27 para alcanzar a EEUU

Alemania comparte la ambición pero rechaza una propuesta a varias velocidades

GANTE (BÉLGICA), 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, ha propuesto este viernes una unión voluntaria de mercados de capitales para evitar que Europa quede rezagada en la carrera frente a rivales como China o Estados Unidos ante la incapacidad de los Veintisiete de avanzar en su arquitectura, en la que llevan trabajando desde la salida de la crisis económica de 2008.

Le Maire ha hecho este llamamiento a unir fuerzas con aquellos Estados miembro que lo deseen en declaraciones a los medios previas a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, que se celebra este viernes en Gante (Bélgica), en el marco de la presidencia belga del Consejo.

El ministro francés ha instado a sus colegas a "liberar al crecimiento europeo de sus cadenas", y para ello, "el dinero de los europeos no puede dormirse". "Como antiguo Ministro de Hacienda, tengo el bagaje para decirles que ya no puedo aceptar que las cosas no avancen", ha apostillado.

Preguntado por sus contactos con otros colegas sobre el interés que puede suscitar esta iniciativa, Le Maire ha afirmado que si responden a su convocatoria "tres o cuatro países", esta será una "buena base" para construir una experiencia concreta, a partir de 2024, de lo que puede hacer realmente una unión de mercados de capitales.

Sin embargo, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ha respondido que si bien comparte la "ambición" demostrada por su colega, se ha mostrado más partidario de la negociación en bloque.

"Estoy a favor, no de una unión de los mercados de capitales a varias velocidades, como dice mi amigo Bruno, sino de una unión de los mercados de capitales a toda velocidad. Es decir, avanzar rápidamente con los 27", ha precisado.

El llamamiento de Le Maire llega al margen del proyecto de declaración en la que trabaja el presidente el Eurogrupo, Paschal Donohoe, que según ha explicado, "ha sido objeto de un amplio compromiso y consulta con los ministros" y en el que se exponen las medidas que la próxima Comisión deberá considerar para mejorar y profundizar la arquitectura de los mercados de capitales.

Este primer acercamiento a la definición de esas zonas comunes abordar mejoras en materia de arquitectura institucional, financiación de empresas y acceso a mercados de capitales de cara a la redacción de una declaración prevista para adopción en marzo.

No obstante, Le Maire se ha mostrado especialmente crítico con el trabajo de Donohoe al afirmar que el documento "no es suficiente" y que está "harto de discusiones y declaraciones vacías".

"¿De verdad creen que China y los Estados Unidos quedarán impresionados por nuestras declaraciones?", ha interpelado ante las preguntas de los medios antes de añadir que "lo que está poniendo en peligro la unión del mercado de capitales es la falta de voluntad y la falta de determinación".