Francisco Manjón, exasesor de David Bustamante, habla por primera vez

MADRID, 17 (CHANCE)

Ayer se conocía la noticia de que David Bustamante había perdido judicialmente la denuncia que había interpuesto hace cinco años contra su asesor, Francisco Manjón. Tanto era así que el juez no solamente no le daba la razón, sino que ha sido obligado a pagar las costas de este juicio.

Hoy en 'Ya es mediodía' hemos oído por primera vez al exasesor del cantante y lo cierto es que ha confesado estar muy contento: "Ha llegado el momento de alegrarnos de que la justicia haya puesto las cosas en su sitio. Recibí la noticia por parte de mi procuradora a las nueve de la mañana, la reacción que tuve fue comunicárselo a mi familia y no querer saber nada de nadie, hasta que a las cuatro de la tarde me dijeron que la noticia había salido por la agencia EFE. Me siento contento, eufórico, pero también con decepción y arrastrando durante años pues mucho dolor y desconcierto porque no entiendo por qué se han hecho las cosas así, había una relación personal además de la profesional".

Después de emitir unas declaraciones del asesor en las que afirmaba que hablaría de cómo habían sido los últimos años de matrimonio de David Bustamante y Paula Echevarría, hoy ha confesado que no va a hablar de su vida privada, ya que quiere olvidarse de esta historia: "Yo lo que quiero es pasar página, olvidarme de ese tema y seguir con mi vida, ni he hablado nunca de la vida privada de Bustamante, ni lo voy a hacer. Lo que tenga que decir siempre lo diré ante los tribunales".