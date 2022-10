Francisco Martínez se opone a la reapertura de 'Kitchen' asegurando que los nuevos audios son "una prueba ilícita"

Critica unas "grabaciones de dudoso origen y evidente ilegalidad" que están "troceadas" y "descontextualizadas"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez se ha opuesto a la reapertura de la investigación sobre la 'Operación Kitchen' al considerar que los nuevos audios entre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el comisario jubilado José Manuel Villarejo constituyen "una prueba ilícita".

En un escrito del 4 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Martínez impugna ante la Sala de lo Penal el recurso presentado por Podemos, que solicitó a la Audiencia Nacional que instase al juez a seguir indagando en el supuesto espionaje parapolicial al ex tesorero 'popular' Luis Bárcenas.

La formación morada solicitó a la Sala que retomase las pesquisas en base a los audios publicados por 'El País', en los que Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.

Estas conversaciones, hasta ahora desconocidas, propiciaron que Anticorrupción, PSOE y Podemos volvieran a solicitar al juez Manuel García Castellón que reabriera 'Kitchen' en base a estos "nuevos hechos" para imputar otra vez a Cospedal, algo que descartó insistiendo en que "no existen razones que justifiquen el ejercicio de acciones penales" contra ella.

Ahora, en su escrito a la Sala el otrora secretario de Estado de Seguridad sostiene que se tratan de "grabaciones de conversaciones sin garantía alguna de originalidad ni autenticidad, al ser por completo desconocida la fuente originaria de las mismas".

"Sin que este escrito suponga reconocimiento de la autenticidad de tales archivos de audio ni de la participación en los mismos de mi representado, es evidente que los mismos constituyen una prueba ilícita y, en consecuencia, en virtud de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, también sería ilícita cualquier otra prueba que pudiera derivarse de aquella", denuncia.

LA "INSUFICIENCIA INDICIARIA" DE LOS AUDIOS

Pero es que además, añade, éstas habrían sido "transcritas en un oficio policial que asume de forma indubitada" que él mismo "participó en tales conversaciones sin haberse realizado la más mínima comprobación de la realidad" de esos audios "requiriendo, por ejemplo, el soporte original con que fueron realizadas, las grabaciones originales completas e íntegras, la adecuada comprobación de voces o la más mínima comprobación de la existencia de manipulación o simulación de voces".

Martínez, que insiste en que son "grabaciones de dudoso origen y evidente ilegalidad", deja claro que "sustentar las acusaciones en el proceso penal sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de origen desconocido, no es posible a razón de la insuficiencia indiciara de las mismas".

Así las cosas, su defensa critica que Podemos no despeje "las dudas sobre la integridad de las mismas". "En consecuencia no puede aseverar que no están seccionadas o tergiversadas interesadamente o directamente simuladas, para aportarlas a un proceso penal", añade.

En su escrito, la representación de Martínez también se opone a la pretensión de Podemos de retrotraer "las actuaciones a la fase de instrucción para la práctica de determinadas diligencias de investigación". "No se sostiene jurídicamente, ni tampoco la reanudación de unas diligencias que, en realidad, están abiertas y en una fase procesal distinta y, por tanto, no pueden ser reanudadas", afirma.

SOBRE LA REAPERTURA DE 'KITCHEN'

Podemos no solo veía "factible" sino "obligado" profundizar en las pesquisas para determinar quién dio la orden de iniciar la 'Operación Kitchen' (presuntamente Cospedal y Rajoy), quién dirigió el operativo, su desarrollo, supervisión y ejecución". "Y es que, aunque el operativo que empleó recursos públicos lo hizo en beneficio del PP, se intenta sostener que dicha organización nada tuvo que ver", espetó en su escrito.

Para la defensa de Martínez, sin embargo, la aparición de "nuevos hechos o elementos de prueba" toda vez ha adquirido "firmeza" el auto por el que el juez puso fin a la investigación no llevaría a la reanudación de la misma, sino en cualquier caso a la "incoación de un nuevo procedimiento".

Fue el 29 de julio de 2021 cuando el juez Manuel García Castellón puso fin a la instrucción de 'Kitchen' procesando al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz como presunto 'cerebro', además de a Martínez; al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; a los ex mandos policiales Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y al ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.