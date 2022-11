Francisco Rivera, cerrado en banda a hablar de sus hermanos Cayetano y Kiko: "Estoy en mi derecho"

MADRID, 17 (CHANCE)

Si hay una familia que ha dado que hablar en las últimas semanas, aunque por motivos muy diferentes, esa es la familia Rivera. Y es que no están siendo días fáciles para ninguno de los hijos del recordado Paquirri: por un lado Cayetano, que acaba de separarse de Eva González después de 13 años de amor y un hijo en común; por otro Kiko, que se recupera del ictus que sufrió el pasado 21 de octubre; y por último Francisco, que ha visto como en los últimos días su hija Cayetana acapara titulares por la presunta deslealtad de su novio, Manuel Vega, con una modelo sevillana.

Al margen de estos asuntos que tantos titulares han acaparado en los últimos días, Fran ha reaparecido en la cena solidaria que organiza año tras año con otros toreros a beneficio de Nuevo Futuro. Una causa en la que el hijo de Carmen Ordóñez está completamente volcado y para la que no ha dudado en ponerse una vez más el delantal y cargar con una bandeja para aportar su granito de arena a esta ONG que ayuda a niños en situación vulnerable a tener un nuevo futuro, del que nos ha hablado emocionado.

"La labor que hace Nuevo Futuro es increíble. Tienen unos pisos tutelados de chavales que han sufrido miles de tipos de barbaridades y salvajismo que el gobierno se lo quita a sus padres y les da un hogar. Son pisos desde seis hasta doce chavales y ahí les cuidan, les dan cariño, infancia, educación y viven en un ambiente familiar, en un ambiente protegido" nos ha contado, alzando su voz para reclamar ayudas políticas para ayudar a esta ONG: "Aquí es donde tendría que haber muchos políticos aportando muchas cosas. Hacen todo lo contrario, cada año quitan más subvenciones, cada año quitan ayudas y aquí es donde hay que estar realmente. Esta labor de nuestra infancia maltratada" apunta.

"Es atroz. Lo que yo he visto allí te tiene que conmover el alma, siendo padre o no. Desde ese día, estoy entregado a ayudar y, sobre todo, hay que ser agradecido en la vida porque considero que he tenido mucha suerte y la mejor manera es ayudando a los que lo necesitan" ha añadido, dejando claro que aunque su infancia fue "una maravilla" no era el día para hablar de ningún tema personal: "Hoy no venimos a hablar de mí ni de nadie de los míos. Se ha hablado mucho de mi infancia, que he tenido mucha suerte y ha sido magnífica, pero eso está más que hablado".

Por eso, y a excepción de la confesión de que "todavía no quiero ni pensar en la sensación de ser abuelo" - cuando le hemos preguntado por la futura maternidad de Alejandra, la hija mayor de Espartaco, espera su primer hijo con Tito Novales - Francisco se ha cerrado en banda a hablar de su familia, asegurando que "no pega hablar de otras cosas cuando estamos aquí por una causa maravillosa, así que no me preguntéis".

Algo que obviamente no hemos podido hacer, aprovechando la ocasión para intentar averiguar si se ha puesto en contacto con Cayetano tras su separación de Eva, o con Kiko para saber cómo se encuentra tras el ictus. Cuestiones a las que ha respondido con un sepulcral silencio, explicando con un "¿algo más?" y un "claro" que está en su derecho de no pronunciarse sobre el complicado momento que viven sus hermanos.