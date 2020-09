Francisco Rivera confiesa que le encantaría entrevistar a sus hermanos

MADRID, 3 (CHANCE)

Francisco Rivera se ha estrenado como "entrevistador" con una charla de lo más comentada con Ágatha Ruiz de la Prada y su hija Cósima. Una faceta en la que, pese a no estar acostumbrado, se le ha visto como pez en el agua. Estamos deseando que llegue la semana que viene para ver con qué personaje conocido nos sorprende el torero en su sección "Rivera y amigos" en Espejo Público, programa en el que colabora.

Por el momento, nos conformamos con las declaraciones que ha hecho Fran ante nuestros micros confesando que le encantaría poder entrevistar a sus hermanos. Eso sí, no aclara si se refiere a Cayetano, a Kiko Rivera o a Julián Contreras. Para qué os vamos a engañar, nos parecería un auténtico bombazo que Susana Grisso consiguiese esta charla a cuatro bandas que, sin duda, daría mucho pero mucho que hablar.

Además, Fran asegura que le encantaría entrevistar a Enrique Ponce, al que considera un "pedazo torero" y a Miguel Bosé "que siempre tiene mucho que decir".

- CHANCE: Vuelta al trabajo por todo lo alto.

- FRANCISCO: Muy ilusionado con esta nueva sección.

- CH: Desvélanos quién te va a acompañar.

- FRANCISCO: Eso habrá que hacerlo poquito apoco, semanalmente.

- CH: Se habla de que la gente quiere que entrevistes a tus hermanos.

- FRANCISCO: Todo se andará, me gustaría charlar, no lo considero entrevistas, lo considero más charlas y me gustaría hablar con cuanta más gente y de todos los ámbitos. Poquito a poco.

- CH: Con Enrique Ponce estamos deseando.

- FRANCISCO: Me encantaría, pedazo de torero.

- CH: Con Miguel Bosé.

- FRANCISCO: Miguel siempre tiene mucho que decir. Siempre.

- CH: Qué te está pareciendo su actitud frente al Covid.

- FRANCISCO: Yo de eso no tengo nada que opinar

- CH: A lo mejor entrevistar a tu mujer.

- FRANCISCO: Esa no la vais a tener.