Francisco Rivera no confirma si existe un intermediario para intentar contactar con Isabel Pantoja

MADRID, 15 (CHANCE)

Francisco Rivera viaja a Madrid todas las semanas por motivos de trabajo. Y es que el exdiestro cuenta con una sección semanal en "Espejo público" en la que entrevista a diferentes amigos, confesando además íntimos detalles del hijo de Paquirri que hasta ahora desconocíamos. En esta ocasión, además, le ha acompañado su mujer Lourdes Montes, con quien hemos podido verle en la estación del AVE. Eso sí, solo o acompañado, el empresario sigue sin querer entrar en detalles sobre su lucha con Isabel Pantoja - a la que podría demandar civilmente en enero - para que les entregue a él y a Cayetano los enseres de su padre.

Después de desearnos "feliz Navidad" y asegurar que su deseo para estas fiestas es que todos tengamos "salud", Francisco ha usado dos de sus frases favoritas, "no tengo ni idea de lo que me estás contando" y "no tengo nada que decir" cuando le hemos preguntado por la figura de un intermediario, cercano a su familia y a Isabel Pantoja, y con conocimientos legales y contables, que mediaría para llegar a un acuerdo para que la tonadillera les devuelva las cosas que Paquirri les dejó en herencia.

?Ante las informaciones que aseguran que la cantante habría sacado los trajes del malogrado torero de Cantora y estarían ocultos en la casa de una buena amiga suya en Sevilla, Fran tira de ironía exclamando: "Qué barbaridad, qué de preguntas. No tengo nada que decir. Tú puedes seguir con aluvión de preguntas y quedas bien pero es que no tengo nada que decir".

Entre risas, y echando balones fuera con un "tú como crees", el exdiestro evita contarnos entre risas si pasará la Navidad con sus hermanos Cayetano y Kiko. Eso sí, Francisco deja el buen humor a un lado para dejar claro que habla de Isabel Pantoja "cuando yo quiero y hoy no quiero". ¡No te pierdas la reacción del exmarido de Eugenia Martínez de Irujo en el siguiente vídeo!

?

?