Francisco Rivera deja claro que no piensa volver a hablar de su hermano Kiko: "No tengo nada que ver ya"

MADRID, 1 (CHANCE)

Día especial para Francisco Rivera que, tras dos años de ausencia a causa de la pandemia del Covid, vuelve al Rocío con su Hermandad de Triana. Un momento esperadísimo para el hijo de Carmen Ordóñez, al que hemos visto de lo más sonriente haciendo el camino acompañado por unos amigos.

"Estoy feliz. Es un día importante la verdad" nos ha contado, reconociendo que se ha puesto "hasta nervioso porque la verdad es que dos años sin camino, los que somos muy rocieros se nota y la verdad que un día muy bonito, precioso y con mucha emoción"."Solo pido salud para los niños, pero sobre todo voy a rezarle a la Virgen y a darle las gracias por todo" ha confesado

Y, hablando de salud, imposible no preguntar a Fran por su hermano Kiko, que se ha contagiado de Covid y tiene todos los síntomas asociados a la enfermedad, por lo que se encuentra fatal: "No tengo nada que ver* De verdad que no tengo nada que ver ya" ha respondido el torero, dejando claro que no quiere saber nada del hijo de Isabel Pantoja, como ya anunció hace dos semanas.

"Sí que quita, por supuesto que quita" replica cuando le comentamos que su nula relación no quita que no se preocupe por el complicado momento que atraviesa su hermano, pidiendo "por favor" que no volvamos a preguntarle "nunca más" por "nada que no sea mío". ¡Dale al play y no te pierdas sus rotundas declaraciones cerrando una vez más la puerta a cualquier cosa relacionada con Kiko!