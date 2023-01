Francisco Rivera desvela cómo se lleva con Cayetano y sentencia una vez más su relación con Kiko

El diestro, más hablador que nunca, también ha aclarado cómo es su relación actual con su hermano Cayetano y con Eva González. Sus palabras sobre Isabel Pantoja, de lo más reveladoras

MADRID, 20 (CHANCE)

Gran amigo de José Ortega Cano, Francisco Rivera ha sido uno de los toreros que ha querido apoyar al maestro en la inauguración de su museo taurino en San Sebastián de los Reyes. Cómodo ante las numerosas cámaras presentes en el evento, el hijo de Paquirri ha roto su silencio después de varios meses alejado del foco mediático y, con la sinceridad que le caracteriza, no ha tenido problema en responder a las preguntas sobre Isabel Pantoja, sobre la relación que mantiene actualmente con sus hermano Kiko, y sobre la separación de Cayetano y Eva González, a la que ha confesado que sigue teniendo un gran cariño.

? - CHANCE: Hola, Fran. Apoyando al maestro.

? - FRANCISCO: Buenas noches. Sí, hombre, claro. Aquí apoyando al maestro.

? - CH: ¿Cómo le definirías? Una persona muy importante en el toreo.

? - FRANCISCO: Y que, sobre todo, respetado por todos nosotros, muy querido y que tiene que tener cosas, fíjate, toda una historia del toreo. Vosotros, cuando habláis de Ortega Cano, no sabéis quién era Ortega Cano en el toro. El maestro ha sido un torero muy importante.

? - CH: ¿te ves en un futuro abriendo un museo también, por ejemplo con tu hermano, del mundo del toreo?

? - FRANCISCO: Pues no, la verdad. No le he dado muchas vueltas pero la verdad que tampoco tenemos muchas cosas de mi padre para poner en un museo.

? - CH: ¿Has tirado la toalla en ese sentido?

? - FRANCISCO: Sí, ya hace tiempo.

? - CH: ¿Definitivamente?

? - FRANCISCO: Nunca la he llegado a tener. La esperanza es lo último que se pierde pero yo la tiré hace muchísimos años.

? - CH: ¿Tú qué crees que opinará tu padre desde la eternidad?

? - FRANCISCO: Uh* eso* eso sería bueno. Pero yo ya de ese tema dije que no hablaba más.

? - CH: Con tu hermano, la cosa con Kiko.

? - FRANCISCO: Mira, otro tema que no voy a hablar.

? - CH: ¿Y Cayetano? Parece que se le ha visto feliz junto a Eva González en unas imágenes

? - FRANCISCO: Eso es lo más importante, que sean felices. Yo, ¿qué voy a hablar de separaciones? Lo importante: los niños y el respeto.

? - CH: Tú a Eva también le guardas gran cariño y admiración.

? - FRANCISCO: Muchísimo, muchísimo. El otro día por mi cumpleaños me llamó, cariñosísima. De mí no se divorcia, se divorcia de mi hermano.

? - CH: Visto que es una unidad familiar, a pesar de la separación, prima la unidad familiar.

? - FRANCISCO: Están separados y con todo el respeto, pensando en lo mejor para los dos y, sobre todo, para mi sobrino Cayetano que es lo importante.

? - CH: ¿en qué momento se encuentra ahora mismo tu relación con Cayetano?

? - FRANCISCO: Eso no os incumbe a ninguno de vosotros pero está bien.

? - CH: ¿y con Kiko?

? - FRANCISCO: Tampoco os incumbe pero no tengo relación.

? - CH: ¿Esperas recuperarla en este 2023?

? - FRANCISCO: No, no tengo ningún interés.

? - CH: Te ha hecho mucho daño, por lo que veo.

? - FRANCISCO: Sí, mucho.

? - CH: No le vas a perdonar.

? - FRANCISCO: Ahora mismo, no. ya lo he dicho, que son formas de vida distinta, conceptos de vida distinta y oye, pasen los años y cada uno en su casa y Dios en la de todos.

? - CH: Aún así, le deseas toda la felicidad, ¿no, Fran?

? - FRANCISCO: Yo deseo lo mejor a todo el mundo. Mientras a mí no me afecte o me haga daño, yo no deseo mal a nadie.

? - CH: ¿Esa felicidad se la deseas también a Isabel que empieza nueva gira musical?

? - FRANCISCO: Yo de esa señora no tengo nada que hablar.

