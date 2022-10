Francisco Rivera y Ernesto Neyra se ven las caras en los tribunales. Te contamos por qué

MADRID, 5 (CHANCE)

Francisco Rivera y uno de sus grandes enemigos públicos, Ernesto Neyra - marido de Carmen Ordóñez entre los años 1997 y 1999 - se han visto las caras en los Juzgados de Sevilla. ¿El motivo? Un acto de conciliación propuesto por la defensa del bailarín tras las declaraciones que el torero hizo en su día en diferentes medios de comunicación acusándolo de haber maltratado a su madre. Una medida con la que el artista busca que el hijo de Paquirri se retracte de sus manifestaciones, ya que de lo contrario interpondrá una querella por derecho al honor.

Un acto de conciliación en el que Neyra pedía una cantidad de dinero y en el que, como hemos podido averiguar, no han llegado a ningún acuerdo, ya que Francisco se mantiene firme en sus declaraciones sobre el exmarido de su madre, que sigue defendiendo su inocencia de las acusaciones de malos tratos que le llevan persiguiendo más de dos décadas.

"Soy inocente y voy con la verdad por delante" aseguraba a su llegada a los juzgados acompañado por su abogada que, rotunda, ha explicado que "las afirmaciones de Francisco son totalmente querellables porque él nunca ha sido condenado, es inocente". "Si reconoce los hechos aquí acabamos y si no los reconoce interpondremos la querella correspondiente y nos seguiremos viendo en los juzgados" advertía.

Una advertencia que no ha surtido ningún efecto en el torero, que no se ha retractado de sus acusaciones y que ha evitado pronunciarse sobre su reencuentro con el exmarido de su madre, del que en más de una ocasión ha comentado que fue una de las personas que más daño le hizo a la inolvidable Carmina. "No tengo nada que comentar" ha apuntado un sonriente Francisco a su salida de los juzgados, guardando silencio sobre su cara a cara con Neyra.

Joaquín Moeckel, abogado del diestro, ha explicado que "no ha habido acuerdo porque entendemos que las declaraciones que hizo el señor Rivera están dentro del espíritu de libertad de expresión". "Que él demande, que no amague, que demande" ha añadido, dejando claro que Francisco, lejos de estar preocupado, está "muy tranquilo y no tiene nada que rectificar".

Poco después eran Neyra y su abogada los que abandonaban los juzgados, confirmando su querella contra el torero porque "no reconoce los hechos aunque las imágenes hablan por sí solas. No hay acuerdo así que nos seguiremos viendo". "Ahora presentaremos la querella formal y seguirá el procedimiento adelante" ha adelantado la letrada.

El bailaor, por su parte, ha confirmado que va a presentar "una querella criminal por injurias y derecho al honor y ya está. Es lo único, no hay más que comentar. Yo voy a lo que diga la justicia".

"Yo estaba abierto a llegar a un acuerdo y dar el tema por zanjado porque a esta vida no vengo a pleitear, vengo a disfrutar, a trabajar, a intentar llevar la vida lo mejor posible. Pero no tengo más remedio que plantear estas situaciones, que no son agradables" ha asegurado, confesando que "llevo muchísimo tiempo tragando y ya no trago nada más. Ahora viene mi momento". "Me imputan un delito que no he cometido. Que llevo 20 años soportando situaciones hacia mi persona que no me corresponde a mí. Esto ha sido el negocio de unos cuantos y ya se acabó, no estoy en el negocio de esta gente" ha advertido.

