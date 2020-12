Francisco Rivera explica el chantaje que ha sufrido en redes sociales

MADRID, 18 (CHANCE)

Francisco Rivera nos sorprendía ayer al confesar, a través de un video en su cuenta de Instagram, que había sufrido un chantaje a través de sus redes sociales. El exdiestro contaba, muy afectado, que "antes de que esto se desmadre hablo yo porque quiero decir que estoy siendo víctima de una manipulación brutal". Y es que, como ha desvelado, alguien está intentando hacerle la vida imposible manipulando conversaciones y haciéndole un chantaje al que no ha cedido y que ya ha denunciado.

Ahora, Francisco habla por primera vez de este duro golpe que le vuelve a poner en el ojo del huracán.

- CHANCE: Queríamos preguntarte por esa extorsión que estás sufriendo por Instagram. Hemos visto que te has manifestado en las redes ¿pero quieres contarnos algo más?

- FRANCISCO: Poco más, poco más. Yo creo que lo he explicado bastante bien. Es una pena, hay que legislar las redes sociales. La gente no puede estar inmune en las redes sociales y hacer o decir lo que quiera. Es un atropello y estás ante una indefensión brutal. Esto es una persona que ha manipulado, mis conocimientos tecnológicos son muy limitados, y ha manipulado en el momento que no se ha querido seguir su juego* Se va a denunciar y a ver dónde llega esto, pero la verdad que es un atropello y es una barbaridad. Y sobre todo mandárselo a gente para hacer daño, a mi hija, es terrible. No sé mucho más.

- CH: ¿Con qué fin?

- FRANCISCO: Hacer daño me imagino, es el único fin que le encuentro. Y es una pena que por unas cosas u otras siempre tenga que estar en la boca de todo el mundo, es tremendo.

- CH: Quizá será por eso, que estén aprovechando el tema en el que estáis ahora...

- FRANCISCO: Estamos en el candelero, pero es tremendo, es tremendo.

- CH: A tu primo le ha pasado algo parecido

- FRANCISCO: Es tremendo de verdad. Todo esto nos afecta muchísimo en casa, porque todas estas cosas, estar todo el día en la tele, que estén todo el día hablando de ti, opinando sobre ti, sobre lo que has dicho, sobre lo que no has dicho, sobre lo que dicen que has dicho... Es complicado.

- CH: Una última cosa, ¿qué vamos a ver en la entrevista de tu hermano Cayetano?

- FRANCISCO: Pues vas a ver una charla muy afable entre dos hermanos recordando cosas bonitas... Como las cosas que estoy haciendo yo, no me he salido de mi roll. Espero que os guste