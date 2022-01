Francisco Rivera habla de su relación actual con Eugenia Martínez de Irujo: "No soy nada rencoroso"

MADRID, 11 (CHANCE)

Completamente recuperado del Covid que le obligó a pasar confinado buena parte de las navidades, Francisco Rivera ha retomado con fuerza su faceta de entrevistador en 'Espejo Público' compartiendo una sincera y divertida charla con el cantante de 'La Unión', Rafa Sánchez, en la que, de manera espontánea, ha salido el nombre de Eugenia Martínez de Irujo.

Sorprendido por la cercanía del diestro y aplaudiendo cómo maneja una vida que ha sido pública y mirada con lupa desde el día de su nacimiento, el artista no dudaba en contarle a Fran que ha coincidido en diferentes 'saraos' con 'La Duquesita' - sobrenombre cariñoso con el que muchos llaman a la hija de la Duquesa de Alba - destacando que es una chica muy simpática y divertida.

"Lo es", respondía entre sonrisas Francisco, desvelando que "ahora" tiene "muy buena relación" con la madre de su hija Cayetana, con quien estuvo casado durante cuatro años y con quien, después de años de distanciamiento e incluso de enfrentamientos en los tribunales por la custodia de la niña, ahora se lleva a las mil maravillas. Y buena prueba de ello es que Eugenia fue uno de los rostros conocidos que asistió a la Goyesca de Ronda el pasado mes de septiembre, demostrando el buen 'rollo' que tiene con su exmarido.

"No soy nada rencoroso", confesaba Fran a Rafa Sánchez, añadiendo segundos después "solo con dos personas pero no las voy a decir aquí". "El Loco de la Colina siempre dice que va a escribir un libro llamado 'Mis queridos hijos de puta' y debería hacerlo yo", aseguraba entre risas.

Unas declaraciones que el hijo de Paquirri ha vuelto a hacer en el plató de 'Espejo Público', explicando con humor que "sería un libro sin rencor, pero que quede. Contar a la gentuza que me he encontrado y la gente que se ha portado mal conmigo y las putadas que me han hecho".

¿Sería Isabel Pantoja una de las protagonistas de su libro? No lo dudamos y, aunque Francisco no ha hablado de ella directamente, sí ha respondido así cuando Susanna Griso le ha preguntado si la tonadillera estaría de acuerdo en lo de que no es rencoroso: "Ella sí lo diría" ha afirmado con una gran sonrisa.

Unas declaraciones que se unen a las que hace unos días el diestro hizo en la revista Hola cargando indirectamente contra la madre de su hermano Kiko, asegurando que "si mi padre levantara la cabeza, más de una tendría que agacharla. Agacharla y meterla bajo tierra, como un avestruz".