Francisco Rivera habla tras el segundo requerimiento notarial que su abogado ha presentado a Isabel Pantoja

MADRID, 1 (CHANCE)

Después de que el abogado de Francisco y Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, haya presentado, esta misma mañana, un nuevo requerimiento notarial para que Isabel Pantoja les entregue voluntariamente los objetos de Paquirri - después de negarse hace una semana asegurando que no recordaba haber firmado el documento privado que firmaron los herederos del malogrado torero según el cual los trajes y demás enseres pertenecían a sus hijos - hemos podido hablar con Francisco, que prefiere no entrar en temas legales pero sí confiesa cómo está, actualmente, la relación con su hermano Kiko.

- CHANCE: Buenos días, Fran. ¿Qué tal?

- FRANCISCO: Muy bien, gracias. ¿Vosotros?

- CH: Hay un nuevo requerimiento legal según hemos leído por parte de tu abogado.

- FRANCISCO: Eso yo creo que os lo he dicho ya que este tema yo no voy a hablar, ¿no? Y las cosas estas legales yo creo que lo mejor es hablarlo con él porque yo no tengo ni idea... Que yo no soy abogado, vamos.

- CH: ¿Es verdad que en su momento no seguisteis con la demanda para recuperar la amistad con tu hermano Kiko?

- FRANCISCO: No tengo nada que comentar ahora mismo sobre ese tema. Muchas gracias.

- CH: Viendo que confías que al final y al cabo os darán la razón, ¿no?

El vídeo del día Arrimadas valora la armonización fiscal propuesta por ERC.

- FRANCISCO: ¿Dudas que tenga la razón?

- CH: Están saliendo muchas cosas de Isabel Pantoja en cuanto a que quiere acumular mucho dinero, pide dinero a los fans y que le den regalos.

- FRANCISCO: No tengo nada que decir, de verdad. Os agradezco el interés que tenéis vertiendo todo tipo de opiniones e incluso se está haciendo un trabajo de investigación increíble, pero ¿tú me has escuchado alguna vez hablar de este tema así largo o tendido en un programa o a mi hermano Cayetano? ¿A qué no?

- CH: ¿Cómo está tu hermano Kiko?

- FRANCISCO: Preguntádselo a él.

- CH: Se está siguiendo mucho todo lo que se está diciendo, ¿hay un punto en el que tienes que desconectar?

- FRANCISCO: No, no. Yo desconecté hace muchísimo tiempo, eso no es sano.

- CH: ¿Crees que al menos valdrá para juntaros todos los hermanos?

- FRANCISCO: Hemos estado como todos los hermanos lo que pasa es que lo nuestro es siempre más público, pero gracias a Dios está todo bien.

- CH: Todo esto empezó porque tu hermano dijo que tenía un poco de depresión, ¿sabes si ya está mejor de eso?

- FRANCISCO: Yo entiendo que me tengáis aquí parado y voy a pensar en preguntas, pero no tengo nada que contar de verdad. Gracias.