Francisco Rivera ignora los calificativos de "chulo" y "prepotente" con los que le describe Isabel Pantoja

MADRID, 26 (CHANCE)

Kiko Rivera confesó en su entrevista en "Domingo Deluxe" algo que todos nos temíamos, que su madre, Isabel Pantoja, no le había hablado nunca bien de sus hermanos Francisco y Cayetano. Sin querer entrar en demasiados detalles, el Dj desveló que la tonadillera no solía referirse a los hijos de Paquirri, pero que cuando lo hacía era para decir "palabras feas", pricipalmente del marido de Lourdes Montes, por quien siente una especial antipatía.

Así, según ha señalado Kiko, Pantoja habría cargado en más de una ocasión contra Francisco, dedicándole calificativos como "chulo" o "prepotente" y afirmando que, "desde chico ya era así, y con 11 años ya decía que Cantora era suya".

Hemos preguntado al exdiestro qué le parecen los adjetivos que la viuda de su padre usa para referirse a él y si pudo ver la reaparición televisiva de su hermano, pero, ajeno a todo, Fran asegura "no tener ni idea" de la entrevista en la que Kiko ha cargado nuevamente contra Isabel Pantoja que, a tenor de su cara de sorpresa y de su respuesta, prefirió no ver: "No sé nada de lo que me estás contando".

Con un "gracias" que demuestra que poco le importa lo que la tonadillera opine de él, Francisco no parece extrañado ni siquiera molesto por el hecho de que se refiera a él como "chulo" o "prepotente", entre otras lindezas. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!