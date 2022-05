Francisco Rivera, impasible ante el delicado momento que atraviesa su hermano Kiko

MADRID, 31 (CHANCE)

No están siendo momentos fáciles para Kiko Rivera, que este martes ha anunciado a través de sus redes sociales que se ha contagiado de Covid. Además, y al contrario que otros muchos rostros conocidos que han pasado la enfermedad de modo leve o asintomática, el hijo de Isabel Pantoja se ha lamentado que él está sufriendo todos los síntomas asociados al virus: "Tos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, pesadez de cuerpo. ¡Ojú que malito estoy!". "Coge un síntoma cuando puedas Kikito" escribía, intentando tomarse con sentido del humor este nuevo bache en su salud.

Una noticia sobre la que le hemos preguntado a Francisco Rivera, que hace casi dos semanas que rompió definitivamente su relación con su hermano, con el que asegura que "ya no tiene nada que hablar". "Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades... y el mío ya ha llegado. Esto no se va a perdonar. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Han sido ya muchas veces y llega un momento en el que hay cosas que no pueden ser. Los vínculos cuando no existen no se pueden forzar. Se acabó" confesaba el torero en las páginas de la revista Hola.

Unas declaraciones a las que ha aludido para dejar clara su indiferencia por el positivo en Covid de Kiko, algo que parece no importarle lo más mínimo una vez ha tomado la decisión de no tener relación con él. ¡Dale al play y no te pierdas la reacción de Francisco ante el delicado momento de salud que atraviesa su hermano!