Francisco Rivera y Lourdes Montes dan su opinión sobre la maternidad de Ana Obregón

MADRID, 30 (CHANCE)

Tras disfrutar de un fin de semana de ensueño con la boda de su amiga Teresa Baca y Álvaro Torres Calderón, Francisco Rivera y Lourdes Montes han reaparecido este jueves en Barcelona para presentar un nuevo proyecto. Como casi todas las veces en las que la diseñadora ha anunciado algo, su marido también ha estado con ella en este día tan especial y han charlado tranquilamente para las cámaras de Europa Press en exclusiva.

Fran y Lourdes se han dejado ver presentando la nueva cápsula de la diseñadora para la firma Banak y nos han confesado que "estamos decorando la casa con Banak y, aquí este señor, está totalmente implicado y no me deja decidir nada entonces el otro día en una reunión con los interioristas dije, ¿pero puedo elegir algo? Y me dijo sí, los cojines del sofá".

Fue entonces cuando "la directora de comunicación de Banak me dijo que porqué no hacia una cápsula de textil y todavía estamos perfilando que va a ser exactamente, pero bueno, van a ser tintes naturales, textiles orgánicos y saldrá en otoño". "Estará en todas las tiendas de Banak y también en web, y la verdad que es un proyecto muy interesante" nos desvelaba la diseñadora.

Muy sorprendidos, ambos nos han confirmado que de las declaraciones de Lucía Rivera en su libro sobre Eva González "nos hemos enterado hoy", pero han querido defender a la presentadora: "nos choca porque Eva es muy cariñosa y siempre ha hecho todo lo que ha podido, y me choca un poco, pero también te digo que nos hemos enterado ahora".

La pareja asegura que se llevan muy bien con Eva a pesar de su separación de Cayetano Rivera: "Tenemos una relación estupenda. Los primos se tienen que ver y eso no va a cambiar y va a ser familia toda la vida, claro". Recordemos que durante años se ha especulado sobre una posible mala relación entre Lourdes y la presentadora porque han sido muy pocas las veces que se han dejado ver juntas y los pocos mensajes públicos que se han mandado.

El torero sí que se muestra más reacio en cambio a la hora de hablar de la nueva relación de su hermano con una periodista portuguesa, ya que de "nuestras cosas nos cuesta hablar" y en este caso, de 'cosas de su hermano' que es "un tercero", más: "nos cuesta muchísimo hablar, de mis hermanos ni te cuento y, además, es un jardín que a mí nadie me ha invitado a entrar y yo no voy a entrar".

Fran ha dejado claro que "no soy quién para opinar de nada ni contar nada", pero cuando le preguntamos por la relación y la situación personal de su hermano Julián Contreras, parece que sí tiene 'algo' que decir: "Aquí que cada uno haga lo que quiera. Lo importante de la vida es la conciencia de cada uno y a mí eso de mi verdad no. Verdad hay una y cada uno tenemos nuestra verdad, pero verdad hay una y la conciencia de cada uno es lo más importante y yo la mía la tengo súper tranquila, pero no te imaginas lo tranquila que la tengo".

Tanto es así que Fran se ha mostrado algo resentido por la actitud que Julián ha tenido en el pasado con toda su familia: "Yo no soy el que va a los sitios cobrando para hablar mal de mis hermanos, ni de mi primo, ni de gente que conozco, ni de exparejas, ni exmujeres, entonces eso quién lo haga, pues oye, cada uno con sus circunstancias. Juzgar es fácil, pero no se debe, pero que cada uno haga lo quiera y pueda, y allá con sus conciencias. El resto también tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos, ¿no?".

La pareja también han querido opinar acerca de la sorprendente maternidad de Ana Obregón y han dejado claro que "cada uno haga lo que buenamente quiera y ya está", sin querer exponer si están a favor o en contra ya que "es un debate largo y complicado". Sin embargo, Rivera cree que quizás la actriz ha sido egoísta ante esta decisión: "Bueno, sí, puede ser".