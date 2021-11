Francisco Rivera, más cómplice que nunca con Lourdes Montes, 'pasapalabra' con las polémicas de su hermano Kiko

MADRID, 19 (CHANCE)

En uno de sus mejores momentos a nivel personal y presumiendo de complicidad con su mujer, Lourdes Montes, Francisco Rivera ha reaparecido en una entrega de premios en Sevilla después de la polémica entrevista de su hermano Kiko en 'Sábado Deluxe', que ha activado todas las alarmas por las durísimas declaraciones que dio en contra de su madre, Isabel Pantoja, de su hermana Isa y de su prima Anabel.

Premiado por su labor para promover el toreo en los premios 'Festival de las Naciones' junto a otros rostros conocidos como Paloma Sanbasilio, María del Monte o Manu Tenorio, Francisco se mostró emocionado y especialmente orgulloso por este inesperado reconocimiento en la ciudad en la que vive y en la que ha formado una preciosa familia con su gran apoyo, Lourdes Montes, de quien presumió orgulloso.

Inevitable preguntar al diestro por las nuevas polémicas protagonizadas por Kiko Rivera. ¿Su respuesta? Tajante. "Me puedes preguntar pero yo no te voy a contestar por que no tengo nada que decir", ha señalado un Francisco tajante que, una vez más, marca distancias con su hermano y evita mostrarle su apoyo en su guerra contra Isabel Pantoja con un 'pasapalabra' que te mostramos a continuación.