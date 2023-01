Francisco Rivera, orgulloso en el desfile de Lourdes Montes, desvela la cara más desconocida de su mujer

MADRID, 27 (CHANCE)

Día importante para Lourdes Montes, que este jueves ha presentado la nueva colección de 'Miabril' en el Desfile Internacional de Moda Flamenca (SIMOF). Como no podía ser de otra manera, en primera fila arropando a la diseñadora, su pareja, Francisco Rivera, acompañado de Cayetana Rivera y su novio, Manuel Vega, o Eugenia Martínez de Irujo, que una vez más ha vuelto a demostrar la maravillosa relación que mantiene con su exmarido.

"Orgullosísimo", el torero ha destacado el "inmenso trabajo" que hay detrás de estos diseños y la "pasión" e "ilusión" que su mujer le pone a su profesión, definiéndola como "una gran desconocida". "No sabéis quién es Lourdes. Lourdes tiene una fuerza y una capacidad de todo, que es increíble. Es una mujer maravillosa, en todos los aspectos" ha confesado.

Dispuesto a que nada empañase un día tan feliz, Francisco ha intentado esquivar sus polémicas familiares, pero al no conseguirlo ha dejado claro que aunque no se habla ni con su hermano Kiko ni con su primo José Antonio Canales Rivera, sí mantiene relación con Cayetano. "¿Te parece gracioso?" ha preguntado molesto cuando una redactora ha intentado hacer una broma con este tema, asegurando que "aunque no voy a hablar, gracioso no es". "De lo mío tengo una vida muy aburrida, no es verdad, tengo una vida muy divertida, pero para vosotros muy aburrida, entonces no merece la pena" ha zanjado, lamentándose de que la prensa siempre le pregunte por el mismo asunto.