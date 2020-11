Francisco Rivera, prudente tras su reencuentro con sus hermanos Kiko y Cayetano

MADRID, 19 (CHANCE)

Francisco, Cayetano y Kiko Rivera acapararon ayer todos los titulares de la crónica social al protagonizar un esperado y emotivo reencuentro familiar que escenifica la unión de los tres hermanos e la guerra que mantienen contra Isabel Pantoja para que la tonadillera les devuelva los objetos personales que Paquirri les dejó en herencia y que su viuda podría haber mantenido ocultos todos estos años.

Los hijos del malogrado torero visitaron juntos a su tío José Rivera, "Riverita" - que está delicado de salud - provocando un auténtico revuelo en la localidad gaditana de Barbate y escenificando una reconciliación familiar que ha emocionado tanto a Francisco y Cayetano, como a Kiko, que en sus respectivas redes sociales compartían fotografías y vídeos muy unidos asegurando que su padre estaría feliz si pudiese verlos juntos.

Esta mañana, hemos podido preguntar a Fran por el emotivo reencuentro familiar pero, en su línea, el diestro ha señalado que "no tengo nada que decir ahora mismo". Muy discreto, el marido de Lourdes Montes da la callada a todo momento y acaba pidiendo a la prensa que dejemos de preguntarle: "No quiero ser maleducado, de verdad, pero es que no tengo nada que decir".