Francisco Rivera reacciona, con ingenio y resignación, a los rumores de distanciamiento de su hermano Kiko

MADRID, 10 (CHANCE)

Francisco Rivera está de nuevo en el punto de mira por su relación con Kiko Rivera. Y es que según apuntan diversas fuentes, los hermanos estarían distanciados en los últimos tiempos e Isabel Pantoja estaría dispuesta a acercar posturas con su hijo al ver que éste ha roto su relación con el hijo de Carmen Ordóñez.

Unos rumores que se veían acrecentados con la llamativa ausencia de Francisco y Lourdes Montes en el cumpleaños de su sobrino Cayetano, que Cayetano y Eva González celebraron con una fiesta muy especial que Kiko no se quiso perder y en la que presumió de su unión en estos delicados momentos familiares con el torero y la modelo.

Después de que Lourdes haya salido al paso de estas informaciones explicando que si no fueron al cumpleaños es porque les coincidió con su regreso a Sevilla después de unos días con sus pequeños esquiando en Sierra Nevada, Fran ha roto su silencio y, con una sonrisa y la ironía que le caracteriza, ha desmentido su distanciamiento de Kiko.

"Da igual la pregunta que me vayas a hacer porque no tengo nada que decir", apuntaba cortante nada más ver a las cámaras a su llegada a Sevilla después de unos días en Madrid por motivos profesionales, sin poder evitar finalmente reaccionar a las informaciones que aseguran que está enfadado con Kiko con un ingenioso "no sabéis que inventar ya ¿eh?" que deja entrever que nada hay de cierto en su distanciamiento.

Resignado, Francisco ha respondido con risas y un "ah bueno" al hecho de que su presunto enfrentamiento con su hermano se haya contado en diferentes programas de televisión y, dejando claro que "no voy a entrar ahí", ha evitado confirmar cómo está su relación con Kiko, con el que - al contrario que Cayetano - hace mucho que no se deja ver públicamente.

