Francisco Rivera se reafirma en su opinión sobre Cayetano: "Es torpe y se queda atrancado delante del toro"

MADRID, 10 (CHANCE)

Comentadísimas las críticas que Francisco Rivera hizo a su hermano Cayetano el pasado septiembre durante una charla taurina en Sevilla cuando, relajado y sin pelos en la lengua, tachaba al diestro de ser torpe: "Es muy buen torero y se entrega, pero es muy torpe. No es broma, le cogen mucho los toros porque es muy torpe, muy flojo".

Unas declaraciones a las que Cayetano intentaba quitar hierro días después, asegurando que "torpe no soy, pero los toros cogen y cuando cogen hacen daño". "A Francisco no hace falta que lo defina yo, todo el mundo sabe que es un torero de raza con mucho orgullo y bueno, ahí está su trayectoria como torero" añadía, evitando aumentar la brecha que existe entre los hermanos, que se rumorea que no mantienen ningún tipo de relación desde hace más de un año.

Lejos de discuparse por sus polémicas palabras o de aclarar qué quiso decir al definir a Cayetano como "torpe", Francisco ha vuelto a pronunciarse sobre el estilo de torear del ex de Eva González y se ha reafirmado en su opinión, 'culpando' a la prensa de haber 'tergiversado' sus declaraciones: "Con Cayetano bien, todo muy bien. Las cosas nunca han empeorado pero vosotros... Cuando no se ponen las cosas completas, que lo hacéis mucho...". "Cayetano de piernas no es ágil, es torpe. Y como tiene tanto valor y se queda tran atrancado delante del toro, pues le coge" ha insistido, asegurando que una opinión así "es algo bonito para un torero, pero tú no sabes de esto".

Sobre quien ha preferido no pronunciarse es sobre Julián Contreras, que recientemente ha arremetido contra él en 'Espejo Público': "De verdad, hay temas tan bonitos para hablar que vamos a hablar de los temas no tan bonitos* vamos a hablar de lo que estamos aquí"."Yo hablo cuando quiero y lo que quiero y las cosas de casa tienen que dejarse en casa siempre" ha sentenciado, evitando comentar qué le han parecido las críticas de su hermano pequeño.

Y es que a pocos meses de cumplir 50 años, Francisco no quiere que nada ni nadie enturbie el gran momento que está viviendo a todos los niveles. "Me ha costado llegar a los 50, hubo un momento que creía que no llegaba, bicho malo ya dice el refrán*" ha bromeado, apuntando que "cumplir años es bueno y hay que disfrutar. Yo disfruto de todo". "La otra opción de no cumplir es peor" ha añadido sonriente, adelantando que no tiene prevista una celebración por todo lo alto sino "algo mucho más tranquilo".

Y de ese medio siglo de vida, 12 años los ha pasado con Lourdes Montes, de quien se confiesa tan enamorado como el primer día y para la que no tiene más que maravillosas palabras: "Tengo mucha suerte, es una mujer increíble, pero increíble. No habéis llegado a conocerla, no le habéis dejado, pero Lourdes tiene unos valores y una calidad humana, una inteligencia natural..."

Francisco también se ha pronunciado sobre la futura paternidad de Bertín Osborne; y aunque hace unos días ironizó con la elevada edad del cantante -que estará a punto de cumplir 70 años cuando nazca su hijo con Gabriela Guillén- ahora ha preferido escapar de polémicas y no decir nada sobre este tema. "No tengo ni idea. Yo no opino nada, no sé" ha esquivado con una sonrisa.

Por último, el exdiestro ha aprovechado su asistencia a la gala solidaria del Doctor Mañero para reivindicar el derecho de su hija Cayetana Rivera a llevar una vida anónima: "No quiere nada de esto, no va a ningún lado, no sale a ningún lado, pero no la dejáis. Yo creo que tiene derecho*". "Ella está trabajando, muchísimo, está muy contenta, y tiene derecho a no ser una persona pública, de hecho, le ofrecen campañas de publicidad y dice que no a todo. Cree que la vais a respetar más, yo ya le he dicho que está equivocada, pero bueno".