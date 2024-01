Francisco Rivera responde al demoledor ataque de su hermano Julián Contreras: "Cada uno allá con su conciencia"

MADRID, 3 (CHANCE)

Francisco Rivera cumple hoy 50 años y, para celebrarlo, Julián Contreras le ha hecho un regalo 'envenenado' que está dando mucho que hablar, arremetiendo brutalmente contra él y acabando con cualquier mínima posibilidad de acercamiento que existiese entre los hijos de Carmen Ordóñez.

"Machista, celoso patológico, soberbio, clasista, cobarde, egoísta, ignorante, incapaz de hacer autocrítica, obsesionado con el dinero, envidioso, profundamente acomplejado..." son algunos de los descalificativos que el coach dedica a su hermano, al que también reprocha cómo se comportó con su madre en su peor momento, asegurando que fue él quien costeó la clínica de 'La divina' porque para Fran era una "pérdida de tiempo y dinero". "Deja a mi madre como una yonki. Es igual a su hermano Kiko Rivera, los dos despellejan a su madre por dinero. Al final no tienen tantas diferencias" sentencia, más duro que nunca con el torero.

Unas demoledoras declaraciones a las que Francisco ha respondido en primicia ante las cámaras de Europa Press. Continuando con sus planes a pesar del ataque frontal de Julián, el hijo de Paquirri ha celebrado su cumpleaños con Lourdes Montes y sus hijos Carmen y Curro en el espectáculo Puy di Fou y no ha dudado en sentenciar a su hermano pequeño.

"Pensé que no iba a llegar... Hubo unos años que pensé que no iba a llegar a los 50, pero aquí estamos. Bicho malo nunca muere" ha bromeado, agradeciendo las felicitaciones de la prensa al alcanzar esta cifra redonda que se ha visto enturbiada por la exclusiva de Contreras.

"¿Tú te crees que es el día hoy para hablar de esto? No, ¿no?" ha afirmado cuando le hemos preguntado por las palabras que le dedica su hermano: "Muchas gracias por estropearme el cumpleaños. Eres un encanto" ha añadido al escuchar que Julián le define como celoso y asegura que se desentendió de los malos tratos de su madre, dejando claro que "ya he hablado todo lo que tenía que hablar y he hablado muy claro".

"Cada uno allá con su conciencia" ha sentenciado al oír que su hermano dice que es como Kiko Rivera y ha despellejado y vendido a su progenitora por dinero, zanjando la entrevista con un ruego a la prensa: "Te agradecería que me dejes disfrutar con mis niños en el día de mi cumpleaños por lo menos sin malos rollos".