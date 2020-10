Franco pide a Ayuso que publique y concrete la orden ministerial y afirma que FCSE están ya "preparadas" para aplicarla

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha pedido este viernes al Ejecutivo autonómico que publique en el Boletín Oficial de la Comunidad una orden específica que concrete y matice la orden ministerial publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado sobre las restricciones de movilidad que afectarían a partir de esta noche a diez populosas ciudades de la región, entre ellas la capital.

"Lo que realmente quieren los ciudadanos es claridad, saber a qué atenerse. Decir un día una cosa y luego la contraria no puede ser. Los ciudadanos quieren saber si a las 23 horas están o no están, no quieren enfrentamientos", ha afirmado esta mañana en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press.

Frente a las recientes críticas que le ha dirigido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Franco le ha recordado que las nuevas medidas también afectan a varios municipios gobernados por el PSOE, por lo que "no son sectarios". "O nos ponemos de acuerdo y dejamos de arrojarnos la pandemia unos a otros o nunca saldremos de ella y si salimos, saldremos muy mal", ha dicho.

Además, el delegado ha pedido a los mandatarios del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que se pongan de acuerdo entre ellos porque en el listado de necesidades de agentes que remitieron a la Delegación desde la Consejería de Justicia e Interior que recibieron a las 20 horas no se reflejaban datos concretos sobre la ciudad de Madrid.

"Necesitamos saber las necesidades reales. Lo que tiene que hacer la Policía Nacional y Guardia Civil es trabajar coordinadamente con las policías locales. Sin ellos malamente podemos diseñar la reducción de movilidad. Pero en el momento en el que haya la orden necesaria la Policía Nacional y la Guardia Civil están preparadas. Tenemos medios suficientes para reducir la movilidad de 10 ciudades, pero en principio no vamos a utilizar antidisturbios", ha explicado.

Sobre las cifras de miembros de las FCSE solicitados por la Comunidad, José Manuel Franco ha dicho que la primera petición del Gobierno regional, tras las primeras restricciones de movilidad en áreas sanitarias, eran de 222 policías y guardias civiles, y luego al añadir nuevas zonas "ni ellos mismos sabían lo que querían".

Luego, ha continuado, les ha llegado un cuadrantes solicitando 700 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil. "Estamos preparados para afrontar la situación sin ningún problema, pero es necesario no confundir a la gente. A estas horas no sabemos qué va a pasar por este recurso ante la Audiencia Nacional", ha añadido.

El representante del Gobierno central en Madrid considera que no es necesaria una nueva resolución judicial que avale la capacidad de sanción de los agentes en aplicación de la orden ministerial, pues con el auto ya adoptado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) avalando las restricciones en algunas zonas madrileñas "es suficiente para poder sancionar".

REFUERZO POLICIAL EN ATOCHA Y CHAMARTÍN

Franco ha afirmado también que en el aeropuerto de Barajas "se hacen las mismas pruebas que se hacen en cualquier aeropuerto de la Unión Europea", pero que si hay que reforzar su vigilancia, "se reforzará". Al igual que en las estaciones ferroviarias de Atocha y Chamartín, "con despliegue policial mayor y mayores controles".

En esta línea, ha apuntado que el Ministerio de Exteriores ya trabajando para diseñar un plan que refuerce los controles, pero ha reiterado que el porcentaje de positivos en coronavirus llegados por el aeropuerto es "mínimo".

Por último, el delegado del Gobierno en Madrid ha aseverado que la mejor forma para luchar contra esta crisis sanitaria es "la unidad y la claridad, no volver loco a los ciudadanas, unos ciudadanos que "han respondido con sensatez" para eliminar la pandemia.