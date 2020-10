Franco tiene preparado el dispositivo policial para cerrar mañana Madrid pero duda si es legal hacerlo solo el puente

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este mediodía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tienen preparado, "aunque se lo comuniquen con cierto retraso", el dispositivo policial para controlar el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid que previsiblemente entrará en vigor mañana viernes.

"La Policía Nacional y la Guardia Civil siempre están preparadas para cualquier eventualidad. Estaban ya preparados no solo para el cierre perimetral, sino también para los cierres de las áreas de salud (establecidas por la Comunidad) y están de hecho colaborando en ello. En este aspecto no hay ningún problema", ha indicado en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press.

Como ya apuntó esta mañana en Twitter, Franco ha insistido en rogar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tome la misma decisión que sus homólogos cercanos y que otras comunidades y que extienda el cierre hasta acabado el puente de la Virgen de la Almudena, hasta el día 9 de noviembre incluido.

"Creo que lo más correcto, lógico y lo que generaría menos confusión y dudas entre los madrileños sería que se actuase hasta el día 9. No es una crítica, sino un ruego, porque ahora mismo el único enemigo es el virus. O trabajamos juntos o tardaremos en superarle, en ganarle la batalla", ha manifestado.

DUDAS A LA FÓRMULA DE AYUSO

El representante del Gobierno central en Madrid tiene dudas de que sea legalmente posible cerrar como quiere Ayuso, solo los días correspondientes a los dos puentes, y no todos seguidos. "Sería posible si en el Congreso se introdujese una enmienda al estado de alarma para que fuera por días aislados, pero como no han introducido ninguna enmienda sigue vigente con todas las condiciones en vigor", ha esgrimido.

Franco también ha enjuiciado que la Comunidad de Madrid permita ahora las reuniones nocturnas de no convivientes hasta 6 personas entre medianoche y las 6 de la mañana, en pleno toque de queda, siempre que no haya movilidad, pese a que antes de la declaración del estado de alarma el Gobierno regional había prohibido las reuniones de no convivientes tanto en lugares públicos como privados en dicha franja horaria.

"Las FCSE tienen que controlar que no exista movilidad a esas horas. No sé como pueden reunirse seis personas no convivientes, tendrán que desplazarse las que no vivan allí normalmente. Es bueno, conveniente e imprescindible que todas las administraciones implicadas demos instituciones claras, concretas y no generemos confusión. Porque si no llegará un momento en que los madrileños no sabrán a que atenerse y eso, sinceramente, no nos lo podemos permitir", ha apostillado el delegado.