Freshuelva reclama el mismo marco normativo de fitosanitarios de Italia y Portugal para "competir en igualdad"

HUELVA, 1 (EUROPA PRESS)

Freshuelva ha reclamado al Gobierno español que aplique el mismo marco normativo que los gobiernos de Italia o Portugal en las autorizaciones del uso de productos fitosanitarios para combatir las plagas en los cultivos de frutos rojos, de forma que los productores españoles puedan competir en los mercados en las mismas condiciones que los de otros países.

En una nota de prensa, la asociación ha advertido de que la "falta de soluciones alternativas" a los productos fitosanitarios, "especialmente para la desinfección de suelos, para la que ya no se dispone de productos con autorizaciones excepcionales para su uso", pueden "lastrar" la producción española de fresas y berries; además de "la competencia de terceros países --Egipto, Marruecos, Turquía-- cuyas producciones no tienen la misma normativa ni las mismas dificultades, sobre todo en lo relativo a costes de producción", algo que no consideran "justo".

Así lo ha expresado el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, en el Comité Mixto Hispano-Franco-Italiano-Portugués, del que forma parte como integrante del Grupo de Contacto de la Fresa, uno de los que engloban este Comité, celebrado en Lisboa.

El mismo ha estado presidido por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda; el director general del Gabinete de Planeamiento, Políticas y Administración General del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Portugal, Eduardo Diniz; el director general de Políticas Internacionales y de la Unión Europea del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales de Italia, Luigi Polizzi, y el director general adjunto de Desarrollo Económico y Medioambiental de las Empresas del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Francia, Philippe Duclaud.

En este sentido, el plenario del Comité valoró los informes de cada uno de los grupos de contacto: pera y manzana; el de uva de mesa, el de tomate, el de cítricos, el de ajo, el de fresa, el de melocotón-nectarina-albaricoque y el grupo de fitosanidad.

Precisamente el informe del Grupo de Contacto de la Fresa, celebrado el pasado 9 de mayo, recogía la "necesidad" de unificar las políticas y reglamentos de los gobiernos de los integrantes del grupo y a nivel europeo sobre las autorizaciones del uso de productos fitosanitarios para "que no se produzcan agravios que redunden en la igualdad de oportunidades y de condiciones de los mismos sectores de diferentes países".

Los representantes de Italia, Francia y Portugal Grupo de Contacto de la Fresa trasladaron también su preocupación por el "incremento de costes desmesurado", que "está afectando a la viabilidad de las explotaciones", al tiempo que advirtieron de "la creciente competencia de países terceros en el mercado europeo".

Por su parte, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, destacó la importancia de la aplicación de cláusulas espejo en las normas de exportación de terceros países para "garantizar" la protección fitosanitaria de las producciones comunitarias y una competencia en igualdad de condiciones en los mercados.

El Comité abordó bajo un punto específico del orden del día la temática del comercio exterior y ha analizado los acuerdos comerciales en proceso de negociación y revisión y el estado de situación de las discusiones en relación a la reciprocidad de normas para los productos agrarios importados por la Unión Europea.

Los profesionales y administraciones de los cuatro países han coincidido en que la reciprocidad de normas es una cuestión "básica" para asegurar la "capacidad de competir en igualdad de condiciones" con las producciones de países terceros y para "avanzar también en la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, no solo en la UE, sino en el resto de países".

Los participantes del plenario han destacado también la necesidad de abordar de manera prioritaria herramientas de protección de las producciones europeas frente a plagas procedentes de terceros países.

El Comité Mixto de Frutas y Hortalizas constituido en 1997 por España y Francia se amplió a Italia en 2011 y se extendió a Portugal en 2018, convirtiéndose en un foro de diálogo y cooperación entre los cuatro países. La próxima sesión anual tendrá lugar en 2023 en Italia.