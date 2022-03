Fridman y Aven aceptan congelar sus participaciones en LetterOne, sin voto, acceso a dividendo o posible venta

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Los empresarios rusos Mikhail Fridman y Petr Aven han aceptado "congelar" sus participaciones en el vehículo inversor LetterOne, por lo que no cobrarán dividendos, no tendrán voto en calidad de accionistas y no podrán vender dichas acciones, según ha indicado el presidente del consejo, Mervyn Davies, en una entrevista con el diario británico 'Financial Times'.

Davies, exministro británico con Gordon Brown, ha indicado al rotativo de la City que tanto Fridman como Aven han aceptado no participar más en el negocio. Además, ha subrayado que el consejo de administración no tiene ninguna obligación de devolverles sus derechos de accionistas aunque se levanten las sanciones.

Ni Fridman ni Aven tienen acceso a los edificios o a los documentos de LetterOne. La empresa incluso ha indicado a sus empleados que no hablen con ellos.

"Tenemos una responsabilidad con los empleados y los acreedores", ha subrayado Davies. Además, ha apuntado que los magnates "no pueden tener acceso a ninguna parte de la empresa. Es lo correcto separar a dos accionistas que han sido sancionados".

En una rueda de prensa celebrada el martes, Fridman ha asegurado que la cadena de supermercados Dia estaba "fuera de riesgo" pese a las sanciones en su contra.

"Los activos en España están fuera de riesgo, en mi opinión", ha subrayado Fridman, aunque ha evitado pronunciarse en contra del presidente ruso, Vladimir Putin, y de sus políticas debido al riesgo que ello entrañaría para sus empresas y empleados en Rusia.

"Pero en España es un asunto completamente diferente. En España no tenemos ningún tipo de problema político, solo hacemos negocios con normalidad", ha apostillado.