El frío también es cálido: Estos son los tonos más dulces para el invierno

MADRID, 27 (CHANCE)

En invierno nos apetecen tonos que aporten suavidad. Escogemos colores o matices que transmitan confort en tonalidades más tenues. Sin embargo, al escogerlos no renunciamos a la energía que todo tono aporta. Si deseas un cambio, asegurándote el éxito, escoge uno de estos cuatro tonos que te proponemos.

Los castaños tienen mucha vibración

Puedes llevar un tono muy parecido a tu color de base y que sea muy especial. "Tendemos a pensar que cualquier tono es mejor que el nuestro y no es verdad. Podemos realzarlo, añadirle matices muy sutiles que funcionan muy bien y revitalizan el color a la vez que nos iluminan. Añadiendo reflejos chocolate, cacao, avellana, toffee... Aportamos una nueva energía y no dañamos nuestro cabello", Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Rubios para comérselos

El caramelo nos embriaga por su dulzura, también por la luminosidad sutil y muy acogedora. "Las pieles ligeramente morenas y las muy pálidas quedan perfectas con tonos como los miel, los caramelo, los bronde, etc. Con el frío bajamos la intensidad de los rubios, pero los enriquecemos con sutiles reflejos en otro color para darle más dimensión o con un corte lleno de energía", comenta Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

Marmalade, un ginger con profundidad

La gama de pelirrojos nos parecen siempre sugerentes y en su versión más oscura fácilmente alcanzables. "Este tono que puede tomar matices del marrón consigue revitalizar la melena, un gran cambio, con poco esfuerzo. Podemos hacer destacar más los matices rojos, naranjas o castaños para crear un color único adecuado a nuestra piel", explica Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).

Negros magnéticos

Los tonos más oscuros siempre son atrayentes y enigmáticos. "Las melenas que se acercan o son negras consiguen atraer las miradas. Para conseguir que tenga luminosidad, debemos darle brillo para lograr un precioso efecto espejo, lo que lo hará aún más sugerente. Este tono es ideal para pieles de medias a morenas", aconseja Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.