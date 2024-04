Froilán despliega todos sus encantos con la prensa a su llegada a Madrid para la boda de Martínez-Almeida

MADRID, 5 (CHANCE)

Froilán ha sido el último miembro de la familia del Rey Felipe VI en confirmar su asistencia a la boda este sábado del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo y Moreno, con la que no solo le unen lazos familiares -ya que es nieta de Teresa de Borbón Dos-Sicilias y Borbón y Parma, prima hermana de Don Juan Carlos- sino también de amistad, ya que tanto él como su hermana, Victoria Federica, conocen a la novia desde que eran tan solo unos niños.

Feliz en Abu Dabi, donde disfruta de una etapa tranquila alejada de las polémicas que protagonizaba a menudo cuando residía en nuestro país, el hijo de la infanta Elena ha llegado este viernes a Madrid y, tal y como ha hecho en sus últimas apariciones -a diferencia de su carácter esquivo de antaño- ha desplegado todos sus encantos y su simpatía ante las cámaras.

Agradeciendo la bienvenida del reportero a Madrid, Froilán ha confirmado su asistencia a la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, aunque ha revelado que aprovechando el largo viaje desde Emiratos va a de "pasar unos días" con sus padres y su hermana.

A pesar de las informaciones que apuntan a que ya no trabajaría para la importante empresa que le contrató hace un año, y que no estaría feliz en Abu Dabi, el sobrino de Felipe VI ha asegurado que está "muy bien". "Siempre he estado contento" ha añadido, echando balones fuera cuando le hemos preguntado por el apartamento en el que vive y si entre sus próximos proyectos está retomar sus estudios: "Yo sabes que las publicaciones* Sabes tú más que yo" ha afirmado entre risas.

"Sigo estando allí, pero eso es también cosa vuestra, no mía. Esas cosas no las digo, es mi vida privada, ¿no?" ha zanjado con simpatía, sin confirmar ni desmentir qué planes tiene y cómo es su vida en Emiratos.