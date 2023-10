Froilán viene a España, pero no desvela si asistirá a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor

MADRID, 29 (CHANCE)

El próximo 31 de octubre la Princesa Leonor cumplirá 18 años y, además, jurará la Constitución española. Un gran día en el que todavía no sabemos qué miembros de la familia del Rey acudirán a la fiesta posterior. Mientras tanto, un equipo de Europa Press ha sido testigo de cómo Froilán ha venido a España este mismo domingo... pero no sabemos para qué.

Sorprendente, pero cierto. Froilán se enteraba por nosotros de que su hermana, Victoria Federica, cogió un vuelo destino Perú y no asistirá a la jura de la princesa Leonor: "No sé nada, me das tú la noticia". Por lo que la joven no podrá estar en ese día tan importante para la Familia Real, en cambio... ¿él?

El hijo de la Infanta Elena nos explicaba que todo esta muy bien con su abuelo "Todo perfecto", pero tampoco nos desvelaba si le veremos pronto o no. Eso sí, muy sincero y agradable ante las cámaras, nos confesaba que su prima, la Princesa Leonor, lo está haciendo "muy bien" en su labor institucional.

Y llegaba el momento de la gran pregunta: ¿asistirá o no a la jura de la Constitución? Ni un 'sí' ni un 'no', Froilán se limitaba a sonreír y miraba de manera cómplice a la reportera dejando entrever que no puede desvelar sí va a asistir o no.

Muy amable con la prensa, el nieto del emérito se mostraba muy pendiente para avisar al cámara de los obstáculos para que no se caiga: "Cuidado que al final te caes" y, además, cuando la reportera le dice que se le extrañaba en España, Froilán aseguraba que él también extraña a la prensa: "Y yo a vosotros, y yo a vosotros".