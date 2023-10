La fruta más fácil celebra su 'Apple Day'

La fruta más cómoda de comer y de llevar, ya que se puede tomar sin pelar y es perfecta para cualquier momento del día, celebra este sábado 21 de octubre su gran día: el 'Apple Day'.

La manzana de origen europeo (de Polonia) es el snack perfecto y el elegido paralograr el reto #LongLifeChallenge de Europa, que consiste en comer cinco piezas de fruta al día y tener una vida más saludable.

MADRID, 20 (CHANCE)

Comemos manzanas durante todo el año, pero es ahora con la llegada del otoño, cuando arranca su temporada. Es más, mañana, 21 de octubre, celebra su gran día: el "Apple Day", una jornada que pone el foco en esta fruta tan apreciada por su sabor, frescura en el paladar y propiedades nutritivas. Además, destaca por su popularidad y enorme facilidad para tomarla y transportar.

Celebrar el "Apple Day" tiene como fin mostrar la gran presencia de las manzanas polacas en nuestra vida, porque nos ayudan a llevar unas rutinas más saludables. De hecho, es la fruta elegida para lograr el reto de comer cinco piezas de fruta al día, recogido en la campaña #LongLifeChallenge.

Comer manzanas polacas frescas es de lo más fácil y rápido; basta con lavarlas bien, echarlas al bolso y tomarlas sin pelar para convertirse en el mejor aperitivo en cualquier momento del día. Pero, además, con ellas podemos obtener deliciosos y saludables platos mezclándola con diferentes alimentos. Es ideal para combinarlas con ensaladas, batidos, smoothies, salsas para guisar o asadas de forma tradicional en postres.

He aquí algunas ideas que nos permiten integrar la manzana a nuestras rutinas:

DESAYUNO:

MANZANA CON PUDÍN VEGANO Y CANELA. Los sabores tan especiales como el jarabe de arce, la canela o el limón aromatizan y potencian aún más el sabor de esta fruta. Cute Healthy (longlifechallenge.eu)

LUNCH:

ENSALADA DE BROTES TIERNOS, MANZANA, GRANADA, QUESO AZUL Y ENELDO. Un buen comienzo es un acierto. Esta ensalada fresca y natural aporta todos los recursos vitamínicos y sabores a la hora de comer. https://longlifechallenge.eu.

MERIENDA:

BATIDO PROTEICO DE MANZANA Y ALMENDRAS. Este batido con bebida de almendras, manzanas rojas y hielo puede ser de lo más refrescante a media tarde, en un break de trabajo o en cualquier momento del día. Cute Healthy (longlifechallenge.eu)

CENA:

CHIPS DE MANZANA. Como idea para acompañar una cena ligera proponemos estos chips de manzanas que sorprenderán a todos. Cute Healthy (longlifechallenge.eu)

EL SNACK MÁS SALUDABLE

Las manzanas son uno de los alimentos con más propiedades beneficiosas para el organismo: son buenas para la digestión, la salud cardiovascular y tienen un gran efecto antiinflamatorio. De hecho, gracias a sus propiedades, las manzanas se han ganado la fama de 'saludables' en la historia, y esto ha quedado registrado en refranes tradicionales como: "una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía", que procede del siglo XIX y otro que veía a decir que "comer una manzana al ir a la cama, evitará que venga el doctor mañana".

Estos son algunos motivos que la convierten en la fruta más popular y consumida a lo largo de los años:

El sabor. Las manzanas polacas tienen una agradable sensación al morderla. Hay múltiples tipos de manzana que se diferencian por el color y cuentan con diferentes características y sabor. Elegir cada una de ellas también es fácil. Pertenecientes a la familia de las rosáceas, su piel puede ser de color verde, amarillo o rojizo, y su pulpa, delicada y crujiente. Su sabor varía del ácido al dulce. Dependiendo del gusto personal y del momento podemos elegir una u otra.

Mejora el sistema inmune. La piel y la parte que hay justo debajo de la cáscara tiene un flavonol llamado quercetina, una sustancia que ayuda a regular el sistema inmunológico. Por lo que si no se tiene una dieta estrictamente digestiva y no tenemos ninguna contraindicación (o si no nos gusta) siempre se recomienda comer la manzana con su piel.

También ayuda a prevenir los problemas cardiovasculares, las enfermedades inflamatorias como la artritis, el asma o las contracturas musculares.

El bajo aporte calórico. De media, una manzana puede pesar alrededor de 150 gramos, y contiene solo 75 kcal -el 85% es agua-. Además, contiene unos 25 gramos de carbohidratos y 4 gramos de fibra lo que permite saciarnos sin el peligro de engordar. Unas propiedades perfectas para llevar el ritmo de vida de hoy.

Una fácil digestión. Las manzanas aportan hidratos de carbono, principalmente en forma de azúcares como la fructosa, la glucosa y la sacarosa, y contienen cantidades importantes de fibra, tanto soluble como insoluble lo que ayuda al correcto funcionamiento del sistema digestivo, permite digerir mejor las grasas que consumimos. Por ello se aconseja comer esta fruta como postre después de una comida copiosa.

Nutritivas. Son ricas en minerales como el fósforo, potasio o calcio.

Buenas para los dientes. Regulan el PH de la boca y ayuda a conservar la dentadura y las encías.

Además de una alimentación equilibrada, lo importante para tener una vida saludable es integrar el ejercicio físico a nuestra agenda diaria. En este sentido, FruitVegetablesEUROPE apuesta por diferentes deportistas olímpicos como prescriptores de los valores del #LongLifeChallenge. Por ejemplo, la ciclista polaca Maja Wloszczowska es la encargada de representar a las manzanas de Polonia, y explica cómo "las manzanas ayudan en cualquier entrenamiento, son fáciles de transportar y aportan los nutrientes necesarios para continuar pedaleando y recuperarse tras una dura jornada de entrenamiento". Maja Wloszczowska ganó dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Río 2016, el bronce en los Juegos Europeos de Bakú 2015, las 8 medallas conseguidas en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña y las 7 medallas en el Campeonato Europeo.