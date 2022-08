La FTC retira acusación contra Zuckerberg a cambio del compromiso de no comprar empresa de realidad virtual

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha accedido a retirar su acusación contra Mark Zuckerberg, recogida en la demanda presentada el pasado mes de julio por el regulador estadounidense contra Meta y el empresario con el objetivo de bloquear la compra de la Within Unlimited, después de que el multimillonario empresario se haya comprometido a título personal a no comprar la empresa de realidad virtual.

Según recoge la prensa estadounidense, la retirada de la acusación contra Mark Zukerberg se produce a cambio del compromiso del fundador y consejero delegado de Meta de no comprar Within Unlimited ni la aplicación Supernatural, ya sea a título personal o a través de cualquier otra entidad controlada por él.

No obstante, se mantendrá la demanda contra Meta, que había pedido a la agencia gubernamental que sacara a Zuckerberg del caso. Se espera que las audiencias sobre la demanda de la FTC para bloquear la compra de Within comiencen el próximo mes de diciembre.

Según 'The New York Times', la demanda contra Meta es parte de la nueva estrategia de Lina Khan, la presidenta de la FTC desde 2021, con el fin de evitar que las grandes plataformas tecnológicas extiendan su dominio a mercados emergentes, como la realidad virtual, después de que en el pasado la agencia no supiera predecir el impacto de operaciones como la compra en 2012 de Instagram por parte de Facebook.