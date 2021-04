Fuentes Gago se desvincula de la 'Kitchen' y lamenta que no se investigara la filtración del patrimonio sobre Villarejo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El inspector de la Policía José Ángel Fuentes Gago ha mantenido este jueves ante la 'comisión Kitchen' del Congreso que no tuvo ninguna relación ni supo nada en relación con este operativo para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. Además, ha lamentado que "nadie le haga caso" sobre la necesidad de investigar la filtración de un informe sobre el patrimonio del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"No tengo nada que ver con la 'operación Kitchen'. No conozco a Sergio Ríos de nada, nunca he tenido contacto con él, nunca lo he visto", ha defendido Fuentes Gago al hablar del chófer de la familia del extesorero del PP. En su comparecencia ha dado cuenta de su paso por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) entre 2014 y 2015, bajo las órdenes de Eugenio Pino en la etapa del Gobierno del PP.

Sobre Villarejo ha dicho que no tuvo "ninguna relación jerárquica ni de subordinación", aunque reconociendo que al polémico comisario detenido en 2017, un arresto que dio origen a la macrocausa abierta en la Audiencia Nacional, sí lo veía de forma asidua en las dependencias centrales de la Policía en la calle Rafael Calvo, donde está la DAO.

"Lo que pude apreciar es que iba a reportar su trabajo allí, y ya está", ha comentado Fuentes Gago, advirtiendo continuamente que de fondos reservados no podía decir nada al ser "materia secreta". "Lo que percibí es que la normativa se cumplía, ha señalado sobre los pagos, algunos bajo cuestión por supuestamente sufragar la 'operación Kitchen'.

CONOCIÓ A VILLAREJO EN 2014

Fuentes Gago ha indicado que conoció a Villarejo en 2014, justo cuando llegó a la DAO. "Antes no tuve relación nunca. A mí me dio la sensación de que allí lo conocía a todo el mundo", ha añadido. Vox le ha preguntado si su sensación era que existía una relación con este comisario por parte de diferentes gobiernos. "Mi sensación es que lo conocían de épocas anteriores", ha contestado.

En este punto, el compareciente ha mencionado un informe que elaboró por entonces donde avalaba el patrimonio personal de Villarejo al entender que era compatible con su función policial. "Mi informe nace de una filtración a un medio de comunicación", ha recordado, lamentando que se aireara el patrimonio de un policía en ejercicio.

"Pese a que yo lo he denunciado por activa y por pasiva, esa filtración no ha sido investigada. Ya no sé qué tengo que hacer para que se investigue esa filtración", ha enfatizado.

Otro de los puntos polémicos abordados a preguntas del PSOE ha sido su coincidencia en la DAO con Manuel Morocho, que se quejó en la comisión 'Kitchen' de que fue asignado a este puesto para dificultad su investigación sobre el 'caso Gürtel' y la caja B del PP.

"No quiero entrar en polémica con ningún compañero", ha apuntado Fuentes Gago al mencionar un informe del Sepblac que advertía de las cuentas y sociedades de Villarejo a fecha de 2015. Según él, Morocho recibió el informe directamente del DAO para que emitiera un "juicio jurídico como experto en cuestiones financieras".

Su papel, ha dicho Fuentes Gago, fue meramente "administrativa". "Ese informe acabó en la Fiscalía y la Fiscalía de Madrid emitió un informe de que no apreciaba ninguna irregularidad", ha defendido. El compareciente se ha desvinculado de informes apócrifos y luego ha preferido huir de polémicas: "Está mal hacer valoraciones personales".

SILENCIO SOBRE EL VIAJE A NUEVA YORK

Fuentes Gago ha señalado que llegó a la DAO de la mano de Marcelino Martín-Blas, que era jefe de Asuntos Internos en aquella etapa, que luego pasó a la embajada de Países Bajos. En este puesto ha reconocido que realizó viajes a otros países, pero ha señalado que no podía dar información al respecto porque son "operaciones policiales que reportó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional". "Desconozco el estado en el que está", ha apuntado.

En concreto, le han preguntado por su viaje a Nueva York para entrevistar con un antiguo dirigente del Gobierno venezolano para supuestamente obtener información sobre los dirigentes de Podemos.

"Las operaciones policiales están sujetas al secreto profesional. No revelaré cuestiones operativas", ha dicho al respecto, remitiéndose a las causas judiciales. Desde el PSOE le han preguntado en concreto si viajó a Nueva York con el mandato del ministro del Interior y del presidente del Gobierno de entonces, Mariano Rajoy. "No les puedo decir nada", ha señalado.