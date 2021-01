El que fuera gerente del IMADE niega conocer que ese organismo se usara para desviar fondos para campañas del PP

Indica que no se enteraba de lo que firmaba y que sólo daba trámite a lo que le pedían los técnicos de esa empresa pública

El que fuera gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) entre 2005 y 2011, Álvaro de Arenzana, ha señalado este lunes al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica que él como gerente adjunto de esa empresa pública entre 2005 y 2011 desconocía que fuera utilizado para desviar fondos para la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid.

Así lo han detallado a Europa Press fuentes presentes en la declaración del que exyerno de Raphael, del que han apuntado que habría respondido a las preguntas formuladas durante la comparecencia señalando que él como adjunto era un mandado y que además no formaba parte del consejo de administración de esa empresa.

Al hilo, y preguntado por varios contratos que incluían su rúbrica, Arenzana ha expuesto, según estas fuentes, que él realmente no se enteraba de lo que firmaba y que sólo daba trámite a lo que le ponían delante los técnicos de esa mercantil.

Cabe recordar que Arenzana comparecía en calidad de investigado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el marco de la pieza 9 de la causa Púnica, en la que se indaga sobre hechos referentes a la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid. En lo relacionado a este ex alto cargo, se le preguntaba tanto por el IMADE como por el Mercado Puerta de Toledo, organismos presuntamente utilizados para desviar dinero con el que crear un fondo para sufragar las campañas electorales del PP.

En su caso, si bien el gerente de IMADE y expresidente de Madrid Network Aurelio García de Sola habría descargado sobre su adjunto la responsabilidad, éste ahora ha recalcado que era el gerente el que transmitía las órdenes del consejo de administración y que él sólo daba urgencia a los asuntos para que todo fuera más ágil.

Pero hoy se han visionado con el imputado facturas que él conformaba, ante lo que Arenzana ha sostenido que quien desarrollaba todo era el departamento financiero. No obstante, en varias ocasiones ha incidido en que no se acordaba de nada de esa época y que con el PP no se reunió nunca, que por tanto no recibía instrucciones de la formación política y que jamás asistió a un mitin.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en las diligencias de principios de septiembre en las que le citaba, también ordenaba recabar de la Comunidad de Madrid la contabilidad de la empresa Mercado Puerta de Toledo S.A., correspondiente a los años 2006-2009, en formato electrónico. Y avisaba de que se deberían incluir tanto las cuentas anuales, presentadas en el registro Mercantil, como el informe de auditoría.

LOS CONTRATOS DE IMADE Y PUERTA DE TOLEDO

También requería la relación de contratos con agencias de medios o de publicidad adjudicados por Mercado Puerta de Toledo durante elmismo periodo, y que se solicitara a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía la relación de contratos adjudicados por las Entidades Públicas IMADE y Puerta de Toledo del 20006 a 2009 así como copia de las facturas abonadas en ejecución de dichos contratos.

Estas diligencias se acordaron por el magistrado después que fueran solicitadas por la Fiscalía tras la declaración en julio del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega en calidad de testigo. En esa ocasión, reconoció contratos fraudulentos siendo él responsable del Mercado Puerta de Toledo.

Por eso, el magistrado también acordaba dar traslado de toda la documentación relacionada con esas dos empresas públicas a Ortega para que pueda analizarla y presentar escrito en que se detalle loscontratos fraudulentos que, conforme a lo expuesto en sudeclaración, habría llevado a cabo en cumplimiento de las órdenesrecibidas.