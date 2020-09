Tras el fulminante y repentino despido de Marta López, Ismael Beiro confía en que la colaboradora sea readmitida

MADRID, 6 (CHANCE)

El que fuera ganador de la primera edición de 'Gran Hermano', Ismael Beiro, tiene sus claros favoritos en televisión. Una de ellas es Marta López, con la que, además, le une una gran amistad. Durante la clausura del Festival de Televisión de Vitoria, Fest-val, el gaditano realizó su particular y clara apuesta por la exgran hermana, y ahora excolaboradora, que fue despedida de manera repentina y fulminante de Telecinco, la cadena en la que intervenía en varios programas de su parrilla.

Ismael no dudó en deshacerse en elogios con Marta "es una crack" y en expresar su deseo de que más pronto que tarde vuelva a la cadena "más que despido creo que la han apartado porque a lo mejor tenía coronavirus y el protocolo así lo pide y exige. Luego volverá, porque Marta es indispensable en los medios", comentaba albergando una sincera esperanza.

Además, el ganador de Gran Hermano 1 expresó su alegría porque Marta haya recuperado la ilusión en el amor, sale con Efrén Reyero, tras el mal trago que vivió con el archiconocido episodio de 'Merlosplace': "Ahora la he visto últimamente por instagram enamorada, cosa de la que también me alegro. Lo de 'Merlosplace' ya sabéis que aquí cualquier cosa que sobresalga hay que hacer noticia. Sobretodo en época de pandemia donde no había estreno de cine, donde no había discotecas abiertoas, noticias de sociedad, cualquier cosa que saliera había que explotarla y lo explotaron muy bien".

Entre las favoritas de Ismael Beiro también se encuentra Mercedes Milá, de la que continúa siendo un defensor acérrimo en detrimento de Jorge Javier Vázquez, que recogió el testigo para conducir las galas del reality 'Gran Hermano': "Mercedes es la mejor presentadora del mundo. Lo tengo claro. Eso lo tiene que saber él y lo sabe todo Dios. Para mí, Mercedes es la persona ideal para presentar 'Gran Hermano'. Eso lo diré hoy y lo diré siempre".

Recogida queda su opinión y si tanto Marta López vuelve a ocupar su puesto en Mediaset como Mercedes Milá a presentar 'Gran Hermano' el tiempo lo dirá.