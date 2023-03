Una funcionaria de la Generalitat dice que se adjudicó a Gürtel por presiones de Camps: "Había que contratar con ellos"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La funcionaria de la Generalitat Elvira Ramos López ha asegurado este jueves en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones a una de las empresas de la 'Gürtel' que la institución contrató con la trama por las presiones del entonces presidente autonómico Francisco Camps.

Ramos, que fue secretaria de la exdirectora general de Promoción Institucional Dora Ibars, se ha expresado así después de que la Fiscalía Anticorrupción le preguntase por la declaración que prestó en instrucción. Por aquel entonces dijo que, a su "parecer", se cerraron contratos con Orange Market --una de las empresas de la trama-- por mandato de Camps.

"Dijo que no sabe por qué les vino dado, de qué y a qué nivel", le ha interpelado la representante del Ministerio Público Concepción Nicolás. "Pues porque había que contratar con ellos y había que contratar con ellos", ha explicado Ramos, que ha señalado al entonces presidente de la Generalitat.

En esta línea, Anticorrupción le ha recordado sus propias palabras, cuando afirmó que el contrato para la elaboración de la guía de comunicación les "vino hecho". La funcionaria también señaló que "a última hora hubo prisas" y que "por sorpresa aparecieron los del pen drive", en relación a Orange Market.

"Preguntada por una reunión dijo que esas reuniones no se tenían en el despacho de la Dirección General, que a su parecer esas personas se reunían a nivel de Presidencia, con los consellers, que era vox pópuli que se reunían a niveles más altos", le ha señalado la Fiscalía. "Sí, eso puede ser. Recordarlo ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero si hice esas declaraciones en ese momento es que era así", ha sostenido Ramos.

CHOQUE CON EL ABOGADO DE CAMPS

Cuestionada por si conocía la supuesta relación de amistad de Camps con uno de los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez 'El Bigotes', la funcionaria ha dicho que no estaba al tanto. Sin embargo, sí que ha ratificado en que vio a Pérez entrando y saliendo de los despachos del entonces vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos.

"¿Por qué sabía que entraba y salía?", le ha preguntado el Ministerio Fiscal. "Porque se le veía en la calle Caballeros y en el Palacio de Fuente Hermosa, y no se reunía con mi directora que también estábamos ahí", ha señalado.

Estas palabras han provocado que el abogado de Camps le interpelase de forma directa sobre si tenía conocimiento de que en la Consellería se recibieron órdenes para que se realizase algún tipo de irregularidad en las contrataciones. Ramos, que ha negado este extremo, ha dicho que no le consta que el expresidente diera algún tipo de instrucción al respecto.

"¿Y todo eso que ha dicho es el runrún, lo que suena por ahí?", le ha preguntado el letrado del exmandatario. "Al final es la verdad", le ha contestado la funcionaria, enfadando al abogado de Camps. El presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha tenido que pedirle que hablase "con más tranquilidad" y bajase el tono.

"¿Le consta que a través de la directora general, la interventora o algún órgano de administración se diera una orden espúrea para algún tipo de contratación?", le ha interpelado la representación del expresidente. "A mí cómo me va a constar, soy secretaria de Ibars, no estoy en los despachos de mis superiores", le ha respondido Ramos.

La vista oral, que arrancó el pasado mes de diciembre, volverá a reanudarse el próximo 18 de abril con más declaraciones de testigos.