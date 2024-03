Funcionarios de Justicia retoman las calles y afean a Bolaños que tras tres meses en el cargo sigan sin subida salarial

Reanudan las manifestaciones porque la comisión delegada solo valorará un incremento salarial para el territorio Ministerio

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Funcionarios de la Administración de Justicia han afeado este miércoles al ministro de su cartera, Félix Bolaños, que tras tres meses en el cargo siga sin solucionar el conflicto colectivo que mantienen desde el año pasado para reclamar una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes. Ha reprochado, además, que pretenda limitar dicho incremento a a las comunidades autónomas en las que Justicia tiene competencias; es decir, a 13.000 de los 45.000 funcionarios.

Los sindicatos de CSIF, STAJ y CCOO han retomado las calles en el marco del Foro de Transformación Digital de la Justicia, celebrado en Madrid, en el que ha participado este miércoles el ministro Bolaños. Medio centenar de funcionarios se han apostado con pancartas y silbatos a las puertas del Palacio Real, toda vez que el evento en cuestión ha tenido lugar en la Galería de las Colecciones Reales.

"Ahí dentro hoy se va a celebrar un acto que va a hablar de la justicia virtual. Aquí en la calle hay una representación de la justicia real, de la que tiene que padecer el atasco del 17,5% de asuntos, según estadísticas del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), más de 4 millones de asuntos atascados", ha apuntado Javier Jordán, presidente de Justicia de CSIF, en declaraciones a la prensa.

Jordán ha incidido en que "casi un año después" siguen en la calle reclamando al Ministerio de Justicia que les "escuche" y "entre en una negociación real y efectiva para tener reconocidas las funciones que efectivamente" realizan los funcionarios.

ACUSAN AL MINISTERIO DE "ENGAÑARLES"

"Le pedimos y le exigimos ya al ministro que se ocupe de su parte del Ministerio de Justicia. Que está muy bien tener un macro ministerio, pero que el Ministerio no es solo Presidencia, no es solo relaciones con las Cortes", ha recalcado Jordán para luego incidir en que "no solo se trata de viajar a Bruselas y a Waterloo, sino que tiene que mirar dentro y tiene que atender las justas, justísimas reivindicaciones del personal de Justicia".

Para Alberto García, portavoz de STAJ, la decisión que tomó el equipo de Bolaños de limitar la subida salarial a los denominados "territorios Ministerio" --y no a todo el territorio nacional-- fue un "absoluto error". "Lo que ha hecho ha sido atacar realmente a los trabajadores, ningunearlos, mentirnos y engañarlos. Creemos que eso no se debe hacer", ha apuntado.

García ha asegurado que desde los sindicatos han "demostrado" que están abiertos al diálogo, pero ha avisado que "el conflicto se puede encrespar y puede ser peor para todos". "Nosotros no queremos que eso ocurra", ha manifestado.

CCOO SE DESMARCA DE LA REUNIÓN DE MAÑANA

Luis Calero, secretario general de CCOO Justicia, ha asegurado que el Foro de Transformación Digital de la Justicia al que ha inaugurado Bolaños "es una muestra más de que este Ministerio y este Gobierno en general, heredero del equipo anterior, da más importancia a los ordenadores que a sus propios trabajadores, que son los que se sustenta el trabajo, sea analógico o sea digital".

Sobre este extremo, Calero ha insistido en que los funcionarios están "diariamente" haciendo funciones "por encima" de aquellas que se les tienen reconocidas en la ley y de aquellas por las que se les retribuyen.

El representante de CCOO ha acusado al Ministerio de llevar a cabo una "jugada trilera y rastrera" para intentar "dividir" al colectivo convocando para el jueves "una mesa en la que solo va a negociar o quiere negociar con el ámbito no transferido". "Hoy mismo hemos comunicado al Ministerio que no asistiremos a esa mesa y que no vamos a colaborar en la división de los trabajadores", ha avisado.

Calero ha reprochado a Bolaños que cuando asumió el Ministerio fuese al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Justicia, a decir que iba a "poner una solución al conflicto que empezó ya hace más de un año". "Ya van tres meses desde entonces y no ha propuesto ninguna solución se niega a negociar una subida retributiva para todos los cuerpos", ha espetado.

"No podemos permitir que se nos siga avasallando, ninguneando y tratando con el clasismo que están demostrando absolutamente desde el principio del conflicto, tanto el anterior equipo del Ministerio de Justicia como el actual presidido por el ministro Bolaño y como 'número dos' el secretario de Estado, Manuel Olmedo, que no deja de engañar a los trabajadores con falsas promesas de solución que nunca se producen", ha añadido.

No obstante, el representante de CSIF no ha querido mostrarse del todo pesimista. "Esperemos, nunca hay que perder la esperanza, que el ministro de Justicia o alguien en el Ministerio le haga clic en la cabeza", ha dicho.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Cabe recordar que el conflicto colectivo con el Ministerio arrancó el año pasado, cuando los funcionarios realizaron paros parciales y totales entre los meses de abril y julio para reclamar una subida salarial en línea con la que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), de unos 400 euros al mes.

Los propios funcionarios paralizaron sus reivindicaciones en junio ante el adelanto electoral y a la espera de la constitución del nuevo Gobierno, pero retomaron las mismas a finales de 2023 tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Los contactos se han visto frustrados porque el pasado febrero el Ministerio presentó una propuesta en la que no incluyó cifras y que afectaría solo a las comunidades autónomas en las que Justicia tiene competencias.