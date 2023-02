Fundación para la Cultura del Vino y el Institute of Masters of Wine promocionan en España el programa MW

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Fundación para la Cultura del Vino, que tiene como patronos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las bodegas La Rioja Alta, S.A., Marqués de Riscal, Muga, Alma Carraovejas, Terras Gauda y Vega Sicilia, y el Institute of Masters of Wine (IMW) organizan un nuevo curso y catas de una serie de vinos internacionales para dar a conocer en España el programa 'Master of Wine' (MW).

En concreto, se trata de un nuevo curso teórico, que recupera la presencialidad, acompañado de catas de una serie de vinos internacionales que pretenden preparar a los interesados para que accedan al programa 'Master of Wine', uno de los más reconocidos entre la comunidad vitivinícola mundial.

Jonas Tofterup, MW y director del curso, ofrecerá, junto a otros 'Master of Wine', un enfoque especial en habilidades teóricas y prácticas necesarias para que los alumnos se conviertan en los próximos 'maestros' y estén preparados para completar el programa de estudios del IMW con el que obtener este título.

La inscripción está abierta a todos los profesionales interesados en el mundo del vino y su cultura, con buen conocimiento del inglés, ya que es la lengua en la que se realizan todas las sesiones. El curso tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo en Bodegas Muga, ubicada en la localidad española de Haro (La Rioja).