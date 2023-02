La Fundación CyL aprueba su presupuesto y asegura que Villalar "no está muerto"

VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)

La Fundación Castilla y León ha aprobado su Plan de Actuación para 2023 que contará con una dotación presupuestaria de 750.000 euros de los que "algo más de 120.000" se destinarán a organizar el Día de la Comunidad.

"No está muerto", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press, el director de la Fundación, Juan Zapatero en relación a la celebración de Villalar. "Todo lo contrario. Dedicamos una parte muy importante del presupuesto a este día y lo vamos a seguir haciéndolo", ha defendido.

Así, ha mostrado su "satisfacción" tras una reunión "tranquila" y en la que "todo el mundo ha tenido ocasión de expresar y de opinar" sobre los puntos del orden del día que han sido aprobados con diez votos a favor, seis abstenciones y dos en contra. "Lo único que puedo expresar es mi satisfacción, porque tanto las cuentas anuales y el Plan Anual de Actuación para 2023 se han aprobado. Y a partir de ahora hay que trabajar en hacerlo realidad y convertir lo que es un plan en actuaciones concretas que tengan vida en el territorio, en todas las provincias, y que sirvan a los castellanos y leoneses para cumplir los fines que tiene nuestra Fundación y que recoge en esas actuaciones", ha reflexionado.

Sobre el Día de la Comunidad, Zapatero ha incidido en que la Fundación es "mucho más" que esa celebración, para recordar, no obstante, que destinan a él casi un 20 por ciento del presupuesto. En este sentido, ha rechazado que se vaya a "dejar morir" su celebración. "Mi impresión es la contraria. El presidente lo ha dejado muy claro. Además, tampoco es unánime el Patronato en considerar que sea uno de los fines fundacionales más importantes. Hay patronos que incluso piensa que estamos sobredimensionando presupuestariamente este área", ha añadido.

Sobre el convenio con el Ayuntamiento de Villalar, Zapatero considera que en este contexto "no es mucho pedir" al Consistorio que "ceda gratuitamente" los terrenos y bienes que hasta "ahora cobraba por utilizar" . "Pero bueno, es verdad que el presidente le ha tendido la mano para ver de qué manera podemos contribuir a que se celebre como debe o a otro tipo de actividades que se puedan desarrollar en Villalar en cualquier otro momento del año. Pero bueno, el convenio vencía cuando vencía, había que notificar su resolución y eso es lo que se ha hecho", ha concluido.

SIN ESCENARIO EN LA CAMPA

Sobre este aspecto, el alcalde de Villalar, Luis Alonso, ha apuntado la posibilidad de que dicho acuerdo "se pueda revisar", si bien ha mostrado su sorpresa ante la supresión de las actuaciones en la campa. "No va a haber escenario y por lo tanto tampoco actuaciones", ha lamentado para, no obstante, esperar a que se presente el programa del Día de la Comunidad.

Alonso considera que la cuantía "minoritaria" que se destina a la celebración tiene una "estrategia" que es "muerte por inanición" de este día.

Desde Ciudadanos, Francisco Igea ha pedido al Patronato "transparencia" en la rendición de las cuentas del pasado ejercicio para saber a qué se ha destinado "dinero público", cuestión que a su juicio no ha tenido una "respuesta clara", lo que ha motivado su abstención en la votación de las mismas.

Además, ha abogado por el "fin del patronato" al entender que no cumple con su función, algo que, en sus palabras, están asumiendo otras Consejerías como las de "Cultura, Educación, al tiempo que entiende que la promoción de los valores de la Comunidad están cada vez "más cuestionados" con unas Cortes "disgregadas, con cada vez más partidos provinciales y formaciones que no creen en la Comunidad". "Alguien no está haciendo bien su trabajo", ha apostillado.

Por último, ha pedido que el presidente del Patronato, en relación a Carlos Pollán, esté presente en el Día de la Comunidad, "que vaya a la campa, a la ofrenda floral", en definitiva, ha resumido, "que haga su trabajo".

Por su parte, la procuradora de Soria ¡Ya!, Vanesa García ha pedido que uno de los "pilares fundamentales" del Patronato, que es la "dimensión regional" para que "llegue a todos los lugares" sea un "hecho" y no solo "palabras".

En este sentido ha mostrado su escepticismo al considerar "insuficiente" el presupuesto destinado al reto demográfico que en los dos últimos ejercicios ha disminuido un "27 y un 17 por ciento", por lo que también se han abstenido a la hora de votar las cuentas. "Hay que potenciar más los planes de actuación en todas las provincias", ha demandado.

RESPUESTA SOCIAL

Para el procurador socialista José Luis Vázquez, la reunión ha supuesto la "continuidad" de lo que, a su juicio, ya "intentó" hacer el expresidente de la Junta José María Aznar que es "acabar con la fiesta de la reivindicación, de la identidad, del consenso, de la participación que representa Villalar".

"Ahora Alfonso Fernández Mañueco ha buscado aliados. Primero fue Ciudadanos y ahora Vox para dinamitarlo por completo", ha sentenciado. Un argumento que ha evidenciado en que las Cortes, "con una mayor consignación presupuestaria aminora los recursos de la Fundación de Castilla y León para el fomento de sus fines".

No obstante, desde el PSOE asegura que este intento de "menoscabar" la identidad de la fiesta de Villalar va a encontrarse con la respuesta de la ciudadanía, que augura será "más multitudinaria y todavía mucho más intensa".

PP Y VOX, SATISFECHOS

Desde el Grupo Parlamentario Vox, su portavoz adjunto, Iñaki Sicilia, ha mostrado su satisfacción por las líneas de actuación que estaba llevando la Presidencia de la Fundación y que van en dirección de la contención del gasto, la presencia en todas las provincias y su promoción entre los "jóvenes y universitarios" de la Comunidad.

La 'popular' Mercedes Cófreces también ha celebrado la aprobación de todos los puntos de la reunión, incluido el plan anual para 2023. En este sentido, la portavoz adjunta del Grupo Popular ha recordado que el presupuesto de la Fundación se aprobó "por unanimidad" con los representantes "de todos los grupos políticos incluido el PSOE" en la Mesa de las Cortes.

"Es verdad que ha habido una reducción del presupuesto con respecto a los dos últimos ejercicios, pero es que en ambos se conmemoró el quinto centenario de los comuneros como un evento cultural de interés público, porque así se reflejó en una decisión de las Cortes y que, por lo tanto, tuvo un mayor presupuesto para su difusión", ha justificado para añadir que el presupuesto de este año se ha distribuido de forma "equilibrada" entre los cinco ejes temáticos del programa de la Fundación.

Sobre el fin del convenio con el Ayuntamiento de Villalar, Cófredes ha aludido a cuestiones de "organización interna" para "adaptarse a un presupuesto aprobado por unanimidad en la Mesa de las Cortes".