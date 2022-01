Fundación Iberdrola destinará este año 1,2 millones a 35 proyectos que ayudarán a 40.000 personas vulnerables

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Programa Social de la Fundación Iberdrola España ha programado para este año la colaboración con 35 entidades sociales, beneficiando a más 40.000 personas, para lo que se han destinado 1,2 millones de euros, con el fin de contribuir al desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, según informa la institución.

Del total de iniciativas, un 40% está destinado a evitar situaciones de pobreza y exclusión social, priorizando la lucha contra la pobreza infantil; un 10% aborda la mejora de la salud y el bienestar; otro 38% a la inclusión social de las personas con discapacidad y el 12% restante va dirigido al apoyo a las mujeres.

Los proyectos son desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y local y con acreditada experiencia como: Ciudad Joven, Save The Children, Fundación Síndrome de Down, Proyecto Hombre, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion), Fundación Tomillo, Candelita, etc.

Estos proyectos, que obtienen una financiación de hasta un máximo de 40.000 euros, tienen como foco de sus esfuerzos la inserción social, con especial atención a la infancia, a las personas con discapacidad, con enfermedad graves y a las mujeres. También se fomentan el voluntariado y la creación de empleo directo. Solo en esta edición, el programa generará más de 218 puestos de trabajo directos.

El Programa Social 2022 ha priorizado cuatro líneas de trabajo. La primera se centra en proyectos vinculados con la pobreza infantil y la exclusión social, al apoyar a hogares con bajos ingresos que tratan de cubrir aspectos básicos de la vida cotidiana. De igual forma, respalda las iniciativas que tratan de fomentar la educación y reducir el impacto de la pobreza heredada en la población más joven.

La segunda línea de trabajo se centra en proyectos de inclusión social para personas con discapacidad. Concretamente, apoya niños, niñas y jóvenes, y a los centros ocupacionales a los que acuden. Se les ofrece un espacio de desarrollo de habilidades que les permita integrarse en la sociedad y optar al mercado laboral.

La tercera línea aborda proyectos de salud y bienestar también a menores vulnerables con enfermedades graves y a sus familias. Además, respalda iniciativas orientadas a la prevención y/o tratamiento de personas afectadas por diversas adicciones.

La cuarta y última línea de trabajo se focaliza en el apoyo a las mujeres, que sufren o han sido víctimas de acoso y violencia de género. Se busca fomentar su autoestima y autonomía personal mediante proyectos de acompañamiento y formación pre-laboral que impulsen sus competencias para una autonomía real y que promuevan, a su vez, la igualdad de género.

Iberdrola, a través del Programa Social de su Fundación en España, ha destinado más de 11 millones de euros a iniciativas sociales en el país y ayudado a un total de 414.546 personas. Desde el lanzamiento de este Plan en 2010, la compañía ha impulsado más de 441 proyectos en colaboración con más de un centenar de entidades sociales, contribuyendo a la lucha contra la pobreza infantil, el apoyo escolar y la inserción social de niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad. El Programa Social ha permitido la creación de 1.630 puestos de trabajo y la participación de 7.648 voluntarios.