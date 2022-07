Fundación Unicaja encarga informes internos para revisar la situación de la entidad

El nuevo presidente, José Manuel Domínguez, pide dar "por superada" la etapa anterior

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, José Manuel Domínguez, ha informado este viernes de que se han encargado informes internos para analizar y revisar la situación de la entidad tras los cambios que se han producido, concretamente en cuanto a la actuación del expresidente Braulio Medel y cuatro consejeros.

Así, con esos informes en la mano, que espera que estén en septiembre como fecha límite, se revisará si Medel seguirá siendo presidente de la Fundación cultural Unicaja y de la Fundación Unicaja Ronda; pero también la situación de cuatro consejeros.

"Estamos en una fase de transición. Con carácter general vamos a hacer una revisión de todas las entidades que conforman el grupo y veremos qué situación es la más adecuada", ha enfatizado, incidiendo en que se tendrán en cuenta "criterios de eficiencia y eficacia".

Tras agradecer el apoyo a su propuesta de nombramiento, "a la que --ha aclarado-- nunca me había postulado", Domínguez ha desgranado en rueda de prensa por dónde debe ir el trabajo de la Fundación bajo su mandato, que asume "con plena autonomía, independencia y sin otras sujeciones".

También ha aludido al "periodo de exposición pública muy intensa" de la Fundación Unicaja en los medios de comunicación "por razones distintas al objeto social" de la misma y, pese a que no ha querido valorarlo, "porque no he participado ni tengo información completa"; sí ha pedido que se "dé por superada" esta etapa.

Igualmente, Domínguez se ha referido a ciertas desviaciones en la fusión Unicaja-Liberbank, y sobre el peso de Unicaja Banco en el territorio de Málaga y Andalucía también se analizará "si ha habido algún cambio".

