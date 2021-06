La Fundación Villacisneros denuncia en la fiscalía por los actos de homenaje al etarra Txabi Etxebarrieta en Bilbao

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Fundación Villacisneros ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los actos de homenaje al etarra Txabi Etxebarrieta que tuvieron lugar en Bilbao el pasado 6 de junio por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.

"No vamos a permitir que se reiteren los homenajes a terroristas y tampoco que sus organizadores intenten sortear la ley con engaños para quedar impunes", ha dicho en un comunicado.

Tanto la Fundación Villacisneros como la Asociación Dignidad y Justicia denunciaron la convocatoria de los actos previstos en las calles de Bilbao y en el cementerio de Derio.

Según ha explicado la fundación, los convocantes, que habían anulado las convocatoria iniciales tramitadas en el Ayuntamiento de Bilbao ante dicha denuncia, finalmente realizaron los actos de homenaje en la calle en vez de en locales municipales.

"Una treta que no puede quedar impune, pues pudo verse cómo jaleaban al terrorista por el casco viejo de Bilbao y posteriormente llevaban flores y bailaban un 'aurresku' ante su tumba en el cementerio de Derio", ha indicado.

La Fundación Villacisneros ha defendido que, a pesar de que "se respira un ambiente en el que este tipo de actos son disculpados o no se les presta mayor importancia", "cumplir la ley sigue siendo necesario y las víctimas del terrorismo no pueden ser humilladas impunemente".

"Las leyes de protección de las víctimas del terrorismo dicen que los poderes públicos deben evitar y perseguir estos actos y, si por razones políticas no lo hacen, nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir cumpliendo nuestro compromiso con ellas para que la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia no sean papel mojado", ha afirmado.

Además, ha considerado que, "cuando todavía quedan más de 300 asesinatos de ETA sin autor conocido, resulta vergonzoso que, debiendo evitar los homenajes, los responsables del Gobierno vasco se limiten a contemplar el desarrollo de estos actos delictivos con la pasividad propia de un mero espectador".

"Estamos seguros de que, si el homenajeado no hubiera sido un terrorista independentista, su comportamiento habría sido distinto", ha señalado, expresando su deseo de que "esta denuncia sirva para que en el futuro abandonen la equidistancia que les caracteriza en esta materia".

DENUNCIA DE DIGNIDAD Y JUSTICIA

La Asociación Dignidad y Justicia presentó un escrito a la Audiencia Nacional para que prohibiera los homenajes a Etxebarrieta programados los días 4 y 6 de junio en Bilbao, al ver en ellos presuntos delitos de enaltecimiento al terrorismo y de humillación y menosprecio a las víctimas del terrorismo y sus familiares.

Sin embargo, el Juzgado Central de Instrucción Número 4 que dirige José Luis Calama rechazó la petición al entender que en este caso no había constancia alguna que permitiera sostener, "con la exigencia que en Derecho se requiere para poder restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos", que se fuera a cometer un delito.

El juez recalcó que debía ser "la autoridad gubernativa competente, en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad", quien determinara si la convocatoria denunciada se ajustaba a la normativa para su celebración.

Con todo, optó por no prohibir los homenajes a Etxebarrieta, "sin perjuicio de que, si en el control y seguimiento de la manifestación anunciada se produjeran actos que pudieran constituir ilícitos penales, se proceda a identificar y, en su caso, detener a sus autores e instruir las correspondientes diligencias".

En este sentido, la Asociación Dignidad y Justicia ultima una querella por presuntos delitos de enaltecimiento de terrorismo por los actos celebrados en memoria del etarra en Bilbao y otros puntos del País Vasco durante esos días, según ha podido saber Europa Press.