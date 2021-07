La Fundación Villacisneros denuncia ante Fiscalía el homenaje en San Sebastián al miembro de ETA Xabier Balerdi

SAN SEBASTIÁN, 8 (EUROPA PRESS)

La Fundación Villacisneros ha presentado este jueves, ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia por la celebración en San Sebastián de un homenaje al miembro de ETA Xabier Balerdi Ibarguren. A su juicio, sus promotores "deben ser sancionados y las víctimas resarcidas por la acción de la justicia".

Para la Fundación, "mientras esté vigente el artículo 578 del Código Penal, tributar homenajes a miembros de una banda terrorista cuando salen de prisión" se considera que "sigue siendo un delito de enaltecimiento que debe ser perseguido por la justicia".

Según ha explicado, el homenaje se celebró el pasado 29 de junio en plena calle junto al domicilio de la familia de Balerdi. En la denuncia, la Fundación Villacisneros aporta imágenes del acto e información al respecto que, en su opinión, "debieran ser suficientes para que la Fiscalía oficie a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que aporten la información de que dispongan y se permita iniciar el correspondiente procedimiento penal contra los convocantes del acto".

"No es de recibo que, por el simple hecho de que ETA ya no mate, debamos considerar que estos recibimientos forman parte del paisaje y resultan inocuos. No solo el Código Penal sino las leyes de protección de las víctimas del terrorismo obligan al Estado y a las Administraciones Públicas a impedirlos. Qué menos que si no han sido capaces de evitarlos, tengan al menos la diligencia para evitar que los mismos queden impunes", ha sostenido.

Finalmente, la Fundación ha indicado que "mientras sigan celebrándose estos actos de humillación a la memoria de las víctimas del terrorismo" procurarán que las víctimas "sientan nuestro apoyo y jamás se sientan solas ni desamparadas". "Para nosotros lo de la deuda permanente con las víctimas que tantas veces se enuncia, no es un eslogan sino nuestra razón de ser", ha concluido.