La fusión con Sabadell implicará recortes de empleo, pero BBVA intentará que no sean traumáticos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La fusión de BBVA con Banco Sabadell incurrirá en recortes de plantilla como parte del proceso, aunque la vocación que ha expresado el presidente de BBVA, Carlos Torres, es que las medidas que se adopten no sean traumáticas.

"Efectivamente, como parte de los procesos de integración, puede haber en el corto plazo algunas salidas de personas. Tenemos mucha experiencia en hacer esto, lo hacemos siempre con medidas no traumáticas", ha indicado el banquero durante una rueda de prensa celebrada este jueves.

Torres ha puesto de manifiesto que estos programas de ajuste se realizan con acuerdo con los sindicatos y ha recordado que suelen tener una "enorme aceptación" entre la plantilla, como ha sido el caso de las regulaciones de personal acometidas recientemente tanto por BBVA como Sabadell.

"Es verdad que puede haber reducción de empleo en un primer momento, pero se hace siempre bajo esta perspectiva de diálogo", ha proseguido Torres, que ha indicado que el valor para los trabajadores y plantilla posteriormente es "muy claro" al formar arte de una entidad "mucho más sólida".

"Las inversiones que hay que hacer en tecnología cada vez son más importantes. Esto irá a más con el tema de los datos y la inteligencia artificial", ha afirmado el presidente de BBVA. Según ha explicado el banquero poder diluir esos costes fijos en una base de clientes y de negocio más grande vuelve más eficiente al banco, lo que a su vez posibilita crecer más y crear más empleo a medio y largo plazo.

En esta línea, el sindicato UGT ha manifestado su rechazado a "medidas forzosas" que se adopten tras la posible fusión de BBVA y Banco Sabadell, después de que este jueves el primero haya anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre el segundo.

"Desde UGT no permitiremos que las plantillas sean el coste de esta operación. No aceptaremos medidas forzosas. Ambas entidades acaban de presentar unos beneficios récord en 2023 y el primer trimestre del 2024. No hay excusas", ha indicado el sindicato en un comunicado.

De forma similar se ha expresado CCOO, cuyo secretario general, Unai Sordo, ha trasladado su preocupación por la oferta pública de adquisición (OPA) hostil que BBVA ha lanzado sobre Sabadell y ha pedido al Gobierno regular los términos de la competencia financiera para "no ir hacia a un oligopolio" en España.

"El sindicato va a ser muy vigilante para que en cualquier proceso de fusión no solo no tengan consecuencias traumáticas para las plantillas, sino que se acelere un proceso de concentración y relevo intergeneracional en el sector financiero. Hace falta más gente trabajando en los bancos para dar mejor servicio en buenas condiciones laborales y en buenas condiciones salarial", ha manifestado Sordo.