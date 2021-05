Gabilondo cierra campaña alentando a votar para que el PP "no se quede": "Nosotros somos los buenos por conocer"

Reivindica "la libertad, la fraternidad y la igualdad" para transformar la sociedad

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha cerrado la campaña este domingo en Vallecas alentando a votar masivamente para que "ellos" (PP y Vox) no se queden y ha dicho que el PSOE es "lo bueno por conocer".

Así ha cerrado Gabilondo la campaña arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; por el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco; la ministra de Industria, Reyes Maroto; la 'número dos' de la lista, Hana Jalloul, y la directora de campaña, Mónica Carazo, un día que coincide con el 142 aniversario de esta formación política.

"Cambiaremos Madrid, si no vamos a votar ellos se quedan. Si solo van ellos, ellos se quedan y si no vamos a perder todo y será demasiado tarde para la recuperación social y una economía justa", ha lanzado.

En este punto, ha reivindicado que votar al PSOE es hacerlo por una comunidad "de todos". Así, ha parafraseado a la presidenta de las Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul, diciendo que más vale "lo malo conocido que lo bueno por conocer", en referencia a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

"Ayer alguien señaló nuestro camino. Gracias por darnos esa luz. Nuestro camino es que nosotros somos lo bueno por conocer. Aquí está lo bueno por conocer", ha lanzado el candidato socialista.

Así, ha animado a votar para silenciar "los gritos" y abrir "un ciclo progresista". Además, ha vaticinado que yendo a votar masivamente el PSOE "tocará la victoria" porque los socialistas son "la esperanza frente al miedo" y "la vacuna frente al odio" que puede impedir que gobiernen "los desleales".

"No vamos a fracasar. Vamos a unir a Madrid. No queremos ni el odio ni el temor (...) La libertad, la fraternidad y la igualdad es la trinidad ilustrada de todo hombre y el precio para transformar la sociedad. No existe la una sin la otra", ha reivindicado.

A LAS DERECHAS "SE LE HAN CAÍDO LAS CARETAS"

Por su parte, José Manuel Franco ha trasladado que los valores y los principios del PSOE y la lucha por la igualdad sigue igual de vigente que hace 142 años. Cree que con esta campaña a la derecha "se le ha caído la careta" porque siempre se han defendido los privilegios "de unos frente los de otros" y que para ellos hay "ciudadanos de primera y de segunda".

A su juicio, las derechas "tienen patriotismo de cartón piedra" porque el verdadero "patriotismo" es "garantizar salud pública, servicios sociales, educación pública y unos fondos con los que salir de la crisis sin que nadie se quede atrás" como "ha hecho el Gobierno de España".

Por último, ha llamado a dar "el último empujón" y ha animado a los indecisos a acudir a votar para acompañar "la palabra del voto". "Todos somos iguales a la hora de votar. Tenemos que ir a llenar las urnas. Al votar por el PSOE votamos por 142 de historia de defensa de los desprotegidos", ha defendido.

A continuación, Mónica Carazo, ha indicado que Ayuso está con "la ultraderecha" y que en estas elecciones solo hay dos caminos posibles: "la sensatez frente al desmadre, la unidad frente a la confrontación y el Madrid vivo frente al Madrid de vivir a la madrileña". "Es los demócratas frente a los fascistas", ha lanzado.

Por último, Hana Jalloul, ha reivindicado que esta tierra "está harta de confrontación y de Ayuso". Ha reconocido que ha sido una campaña "dura" pero por un Madrid que ya está "luchando por abrirse camino" y que no quiere a la ultraderecha. "Solo nosotros con nuestro voto podemos cambiar las cosas. No perdamos la oportunidad de votar al que será el mejor presidente", ha insistido.