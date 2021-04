Gabilondo defiende su salida del debate porque Vox "blanquea el fascismo" y espera que Ayuso no pacte con ellos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha explicado que su salida del debate en la 'Cadena Ser' tiene que ver porque Vox ha hecho "apología de valores no democráticos", además de no haber condenado la amenaza particular que ha recibido el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Así lo ha trasladado Gabilondo en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, tras el escueto debate que han optado por abandonar los candidatos de izquierda después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no reconociera las amenazas de muerte al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

"Las propuestas y nuestros verdaderos valores están por encima de cualquier listado de propuestas. Ante las amenazas particulares contra una persona que estaba allí a mí no me basta una condena global", ha sostenido el candidato socialista.

Asimismo, ha expuesto que ha abandonado el debate porque se estaba haciendo "apología de valores no democráticos y se evitaba poder debatir sobre ideas". "Espero que este gesto llegue a los ciudadanos. La democracia está en contra de la violencia", ha lanzado.

Después, en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha insistido en que en el debate no se estaba planteando un programa que les gustara "más o menos", sino que "se estaba blanqueando el fascismo y valores antidemocráticos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido tras el polémico debate que "sin ninguna duda" condena "cualquier amenaza", como ha hecho "siempre".

Ante esto, Gabilondo espera que Ayuso condene "explícitamente la violencia que se ha ejercido sobre estas tres personas", no solo de manera global, y que después "no quiera gobernar con Vox".

"Espero que no trate de blanquear opciones políticas que son de ultraderecha, que ponen en cuestión la democracia, tienen actitudes y usan terminologías fascistas, y espero que no trate de pactar con ellos. Eso no puede ser", ha zanjado.