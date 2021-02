Gabilondo insiste en que no tiene "comunicación explícita" para ser Defensor del Pueblo aunque sería "un gran honor"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este jueves en que no ha recibido "comunicación explícita" de que vaya ser propuesto como Defensor del Pueblo, aunque cree que sería "un honor para cualquier ciudadano".

"A mí nadie me ha dicho que vaya a ser eso. Yo estoy trabajando plenamente y entregado a Madrid (...) No he tenido ninguna comunicación explícita de que vaya yo a ser eso, aunque sería para cualquier ciudadano un gran honor, pero yo estoy entregado a mi misión", ha sostenido Gabilondo en un desayuno informativo virtual de Nueva Economía Fórum.

Asimismo, Gabilondo ha señalado que ve con "mucha satisfacción" que se busquen caminos para llevar a cabo "acuerdos institucionales" entre PP y PSOE. No obstante, ha recordado que cuando se abre este proceso de negociación, luego son las cortes las que determinan en votación quién es el Defensor del Pueblo y que esto no se trata de "un nombramiento a dedo".

El Gobierno central y el PP han anunciado este jueves a primera hora que han cerrado un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE, y se han emplazado a seguir negociando para acometer la renovación de otros órganos constitucionales con el mandato caducado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.