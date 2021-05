Gabilondo llama a votar "para lograr una alternativa a PP y Vox": "Basta de quejas y resignaciones. ¡A las urnas!"

Critica que el único programa del PP ha sido "confrontar con el Gobierno de España"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a votar el próximo 4 de mayo y lograr "una alternativa a PP y Vox", en vez de centrarse en "quejas y lamentaciones".

"Basta de quejas, de lamentos y resignaciones. Vamos a hacer que pase algo realmente distinto. Hay que ir a votar", ha lanzado Gabilondo en un acto de campaña celebrado en Aluche, acompañado del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa.

Así, Gabilondo ha pedido el voto expreso para él, para liderar "una fuerza transformadora, capaz de aglutinar una mayoría alternativa al PP y la ultraderecha de Vox. "¡A las urnas, demócratas de Madrid. El PSOE quiere liderar la recuperación", ha lanzado.

Para el candidato socialista, lo que ha hecho el PP son "ceremonias de la distracción" para "no hacer lo que debe hacer", solo "pendiente del Gobierno de España" y cree que su único programa de gobierno ha sido la "confrontación" con el Ejecutivo.

Gabilondo quiere "gobernar para todos" sin dejar a nadie en el camino. "A mí nada me ha unido más a los demás que luchar por algo con alguien, incluso a veces he perdido con alguien, a su lado y eso me ha vinculado. Alguna vez dije, sería en otros tiempos, que prefería perder con otros a ganar solo, y me dijeron: 'eso no se dice'. Así que ya lo he cambiado ahora prefiero ganar con otros", ha lanzado.

Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha acusado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, de hacer un uso "partidista" de las instituciones frente a la "gestión que ha hecho el Gobierno de España" para tratar de acabar con este virus.

Así, ha animado a los ciudadanos a acudir a votar para cambiar el Gobierno de Madrid y que haya un gobierno que gestione, como lo haría Gabilondo. "Hay una oportunidad para parar al PP y a la ultraderecha", ha sostenido.