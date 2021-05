Gabilondo pide ir a votar para "convertir los aplausos en votos" y tener mejores servicios públicos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha llamado este domingo a acudir a las urnas el próximo 4 de mayo con el objetivo de "convertir los aplausos en votos" y tener así "mejores servicios públicos".

"Animo a votar porque es la máxima expresión de que todos somos importantes, nuestro voto es decisivo; no basta con aplaudir, hay que votar para tener mejores servicios públicos", ha manifestado ante la prensa antes del comienzo del acto institucional por a festividad del 2 de mayo.

El vídeo del día Meritxel Serret acude al Tribunal Supremo

Gabilondo ha tenido un recuerdo para quienes "han fallecido" por la pandemia, así como "reconocimiento y respeto" . Ha apelado a la unidad, porque "hay que reunir Madrid". "Es obligación unirnos; no convertir la política en una confrontación", ha remachado a continuación.

Sobre la jornada festiva de hoy, ha valorado que "es un día para resaltar aquello que une del Madrid extraordinario. "Lo que tenemos que hacer es no pensar que solo estamos nosotros, salir de esta dinámica, y buscar una verdadera recuperación social y económica justa", ha explicado.

Así, ha apuntado que los madrileños tendrán que decidir este 4 de mayo "quién ha de dirigir esta recuperación". "Queremos ganar y gobernar por ese orden, y lo conseguiremos el 4 de mayo", ha añadido.

"UNIR A LOS MADRILEÑOS"

Además, sobre el acto organizado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Gabilondo confía en que "no haya utilización partidista, y que el discurso de la presidenta vaya en aglutinar fuerzas para salir de esta situación y no se use para descalificaciones" porque "lo que importa es unir a los madrileños".

A renglón seguido ha reiterado que él no quiere extremismos, sino "resolver problemas de los ciudadanos, centrarse en la recuperación económica y social".

Requerido por sus planes para mañana, jornada de reflexión, ha apuntado que lo dedicará a ver a su familia porque tiene interés en estar con sus hijos y su nieto, que aún no lo ha tenido "en brazos".También aprovechará esta jornada para agradecer el trabajo a quienes han estado con él en la campaña.